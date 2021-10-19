https://tr.sputniknews.com/20211019/turkiyeyi-avrasya-entegrasyon-projelerine-dahil-etmemek-akilsizca-1049974783.html

'Türkiye'yi Avrasya entegrasyon projelerine dahil etmemek akılsızca'

'Türkiye'yi Avrasya entegrasyon projelerine dahil etmemek akılsızca'

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde gerçekleşen 'Avrasya Entegrasyon Projeleri: Sınamalar ve Beklentiler' adlı uluslararası konferansın katılımcılarından... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T17:18+0300

2021-10-19T17:18+0300

2021-10-19T17:18+0300

görüş

rusya

avrasya

türkiye

entegrasyon

ticaret

fedor çernitsın

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde, Uluslararası Araştırmalar Derneği (RAMİ) 13. Sözleşmesi çerçevesinde Gorçakov Vakfı’nın desteği ile ‘Avrasya Entegrasyon Projeleri: Sınamalar ve Beklentiler’ uluslararası bilim ve uygulama konferansı düzenlendi.Avrasya mega bölgesinde yer alan çeşitli ülkelerden tanınmış Rus ve yabancı uzmanların katıldığı etkinlik kapsamında Avrasya entegrasyonunun sorunlarına ilişkin tartışmaların önemi vurgulandı. Avrasya'daki Rus ve Çin projelerinin eşleştirilmesi ve Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) ile Tek Kuşak Tek Yol projesinin karşılıklı rekabet olmadan bir arada var olma ihtiyacı gibi konulara yoğunlaşılan konferansta Türkiye’ye ve bu ülkenin Avrasya’nın entegrasyon projelerine katılmasına da özel yer verildi.Rusya Başbakan Yardımcısı Temsilcisi Fedor Çernitsın, Türkiye'nin hem Rusya, hem de diğer Avrasya ülkeleri için önemli bir ortak olduğunu ve bu gerçeği görmezden gelmenin ‘imkansız’ ve ‘akılsızca’ olduğunu ifade etti.Çernitsın, "Elbette, ortak Avrasya entegrasyonu çerçevesinde İran ve Türkiye gibi ortaklarımızı göz ardı edemeyiz. İran ile serbest ticaret bölgesi oluşturmaya yönelik geçici bir anlaşma imzalanmış durumda. Türkiye istikametinde ise Avrasya entegrasyonu bağlamında neler yapabileceğimizi yoğun bir biçimde düşünüyoruz. Zira Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir ortağı görmezden gelmenin mümkün olmadığı ortada. Bu akılsızca olur" diye konuştu.Türkiye’nin Avrasya entegrasyonuna katılımını artırmak için bu ülke ile bazı iletişim kanalları kurmanın zamanı geldiğine dikkat çeken Çernıtsin, "Elbette Türkiye ile bir tür iletişim kanalları kurmamız gerekiyor. Şimdi Ermenistan tarafında da olumlu değişimler görüyoruz. Erivan, Türk tarafıyla diyalog kurmaya hazır olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.Rus uzman, "Aslında ticaretin, bin yıl önce olduğu gibi şimdi de sadece devletler arası ilişkilerin değil, aynı zamanda her devletin ulusal ekonomisinin gelişiminin temeli olduğu herkes için açık. Ticari ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştirilmesi, her ekonominin refahının teminatıdır" vurgusunu yaptı.

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rusya, avrasya, türkiye, entegrasyon, ticaret, fedor çernitsın