https://tr.sputniknews.com/20211019/tusiaddan-demokrasi-laiklik-ve-merkez-bankasi-bagimsizligi-cagrisi-1049960503.html

TÜSİAD'dan demokrasi, laiklik ve Merkez Bankası bağımsızlığı çağrısı

TÜSİAD'dan demokrasi, laiklik ve Merkez Bankası bağımsızlığı çağrısı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T11:30+0300

2021-10-19T11:30+0300

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politika

tüsiad

merkez bankası

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) bir araya geldi.TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan konsey toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Özilhan, "Başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığı tartışma dışı olmalı. Gelir dağılımı bozukluklarını da gidermek istiyoruz. Faiz ve enflasyonun yanı sıra emisyonları da azaltmak istiyoruz. Hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesine de ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

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tüsiad, merkez bankası