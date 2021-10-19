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UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T21:42+0300
2021-10-19T21:42+0300
2021-10-19T21:59+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi. Portekiz ekibine üç puanı getiren golleri 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Paulinho kaydetti.Beşiktaş'ın tek golü 24. dakikada Larin'den geldi.Bu sonucun ardından üçüncü maçında da sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş puansız olarak son sırada kaldı. Sporting ise 3 puana yükseldi.İki takım 3 Kasım'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.
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beşiktaş, uefa, sporting lizbon, uefa şampiyonlar ligi, son dakika, maç
UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu 21:42 19.10.2021 (güncellendi: 21:59 19.10.2021)
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi.
Portekiz ekibine üç puanı getiren golleri 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Paulinho kaydetti.
Beşiktaş'ın tek golü 24. dakikada Larin'den geldi.
Bu sonucun ardından üçüncü maçında da sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş puansız olarak son sırada kaldı. Sporting ise 3 puana yükseldi.
İki takım 3 Kasım'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.