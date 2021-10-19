https://tr.sputniknews.com/20211019/uefa-sampiyonlar-ligi-c-grubunda-besiktas-sporting-lizbona-4-1-maglup-oldu-1049983375.html

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T21:42+0300

2021-10-19T21:42+0300

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi. Portekiz ekibine üç puanı getiren golleri 15. ve 27. dakikalarda Coates, 44. dakikada penaltıdan Sarabia ve 90. dakikada Paulinho kaydetti.Beşiktaş'ın tek golü 24. dakikada Larin'den geldi.Bu sonucun ardından üçüncü maçında da sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş puansız olarak son sırada kaldı. Sporting ise 3 puana yükseldi.İki takım 3 Kasım'da bir kez daha karşı karşıya gelecek.

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