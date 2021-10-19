https://tr.sputniknews.com/20211019/ukraynali-guzel-rusca-konustugu-icin-yoneltilen-elestirilere-yanit-verdi-1049965008.html

Ukraynalı güzel, Rusça konuştuğu için yöneltilen eleştirilere yanıt verdi

Ukraynalı güzel, Rusça konuştuğu için yöneltilen eleştirilere yanıt verdi

Ukrayna’da Kainat Güzeli yarışmasının birincisi Anna Neplyah, Rusça kullanması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T13:26+0300

2021-10-19T13:26+0300

2021-10-19T13:26+0300

dünya

ukrayna

rusça

manken

kainat güzeli

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Ukrayna'nın Dnyeper kentinde yaşayan Anna Neplyah, 15 Ekim’de Kainat Güzeli Ukrayna yarışmasında birinci oldu. Tacını almasının ardından Neplyah sosyal medyada, hesaplarında Rusça kullanması nedeniyle eleştirilmeye başladı.Eleştirilerin üzerine Neplyah Ukraynaca olarak, “Son günlerde takipçilerimin yüzde 90’ının Rusça konuştuğu hesabımda Rusça gönderiler paylaşıp konuştuğum için Ukraynaca bilmediğim yönünde milyonlarca suçlama yöneltildi” ifadelerini kulandı.Böylelikle Ukraynaca bildiğini de gösteren Neplyah açıklamalarına şöyle devam etti: “Ayrıca ben nüfusunun yüzde 90’ının Rusça konuştuğu bir kentte, Rusça konuşan bir ailede büyüdüm. Bu nedenle rahat hissettiğim dilde kendimi ifade etmek için saygıyı hak ettiğimi vurgulamak istiyorum. Anlayışınız için teşekkür ederim.”Ukrayna’da 2019 yılından beri ‘Ukraynacanın resmi dil olarak işleyişinin sağlanmasına’ ilişkin bir yasa yürürlükte. Bu yasa çerçevesinde hayatın neredeyse tüm alanlarında özellikle de Ukraynacanın kullanılması öngörülüyor. Bu konuyla ilgili ülkede sıklıkla tartışmalar yaşanıyor.

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ukrayna, rusça, manken, kainat güzeli