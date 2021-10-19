Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211019/universite-ogrencilerinin-yuzde-78i-flort-siddetiyle-karsi-karsiya-1049965378.html
Üniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya
Üniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya
TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Araştırma Görevlisi Tuğçe Çetinkaya “Üniversite öğrencilerinin yüzde 78.1’i flört şiddetiyle karşı... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T13:37+0300
2021-10-19T13:37+0300
yaşam
taciz
flört
üniversite
şiddet
sevgili
kız arkadaş
erkek arkadaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049965186_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c45676bed1180192d456106cc1098528.jpg
TED Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, flört şiddeti farkındalığı konusunda güncel bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya, 273 kadın, 78 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenci katıldı. Yüzde 78’i TEDÜ’lü kadın öğrencilerden oluşan katılımcıların yüzde 61.8’i ankete katıldığı dönemde bir flört ilişkisinin bulunduğunu söylüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre her 4 erkek üniversite öğrencisinden 3’ü "cinsellik konusunda ‘hayır’ cevabını kabul etmeme ve ikna etmeye çalışma” davranışının flört şiddeti olduğunu düşünüyor. Aynı oran, kadın öğrencilerde yüzde 97.8’e yükseliyor.Erkeklerin yüzde 15'i cinsiyet eşitsizliğinin flört şiddetini normalleştirdiğini düşünmüyorTED Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tuğçe Çetinkaya, öğrencilerin flört şiddetine yönelik farkındalık düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen araştırma hakkında bilgi vererek kadın öğrencilerin erkeklere kıyasla flört şiddeti konusunda bilgi paylaşımına daha fazla ilgi gösterdiklerini belirtti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin flört şiddetinin normalleştirilmesindeki rolüne katılmama oranının yüzde 15.4 ile erkek öğrencilerde, kadınlara göre (yüzde 1.4) daha yüksek olduğunu belirten Çetinkaya, “Bana göre araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, araştırmaya katılan öğrencilerinin yüzde 78.1’inin flört şiddetine maruz bırakıldıkları bir ilişki yaşadıklarını ifade etmeleri” açıklamasını yaptı.'Toplumsal kabuller şiddeti tanımlamayı güçleştiriyor'Üniversitelerde flört şiddetine maruz kalan ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık alabilecekleri birimlerin kurulması ve bu birimlerin etkin bir çalışma yürütebilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:'Başkaları önünde küçük düşürmek de şiddet'Kadın ve erkek öğrenciler arasında cevap farklılıkları bulunduğu gibi benzerlikler de bulunduğunu da söyleyen Çetinkaya, "Bu benzerlikler, araştırma sonuçlarının umut verici yönlerine işaret ediyor. Genellikle sevgi duymanın olağan sonuçlarından biri olarak görülen kıskançlık davranışı, tüm öğrenciler tarafından ‘sevgi’ kavramıyla en az ilişkilendirilen iki davranıştan biri oldu. İkinci olarak, flört şiddeti anlamına geldiğine katılma oranının en yüksek olduğu davranışın, ‘yıkıcı eleştiriler yaparak başkaları önünde küçük düşürmek’ olduğu görülüyor. Dolayısıyla fiziksel şiddet kadar görünür ve tanımlanabilir olmayan psikolojik şiddetin bir örneği olan bir davranış kalıbının, katılımcı öğrencilerin tamamı tarafından şiddetle en fazla ilişkilendirilen davranış kalıbı olduğu anlaşılıyor” dedi.Flört şiddetine yönelik çalışma grubuÇalışmanın tamamlanmasının ardından araştırmada tespit edilen sorunlara odaklandıklarını ifade eden Tuğçe Çetinkaya, ‘Yanındaki kim? Flört Şiddeti ve Drama’ başlıklı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek “Yaz dönemindeki staj çalışmalarında ise flört şiddetine yönelik bir çalışma grubu oluşturduk ve çıktılarıyla bir farkındalık broşürü hazırladık. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri, erkeklik ve rıza inşası gibi konular üzerine seminerler ve Psikoloji Bölümü ile öğrencilerin kişilerarası ilişkilerinde karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmelerinde yardımcı olabilecek faaliyetler düzenlemeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049965186_91:0:1158:800_1920x0_80_0_0_56edbe0ff29b9c5856ba6853daa7cf6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
taciz, flört, üniversite, şiddet, sevgili, kız arkadaş, erkek arkadaş

Üniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya

13:37 19.10.2021
© DHAÜniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya
Üniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
Abone ol
TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Araştırma Görevlisi Tuğçe Çetinkaya “Üniversite öğrencilerinin yüzde 78.1’i flört şiddetiyle karşı karşıya” dedi ve flört şiddetine maruz kalan öğrenciler için psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık alabilecekleri birimlerin kurulmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.
TED Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi, flört şiddeti farkındalığı konusunda güncel bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya, 273 kadın, 78 erkek olmak üzere toplam 351 öğrenci katıldı.
Yüzde 78’i TEDÜ’lü kadın öğrencilerden oluşan katılımcıların yüzde 61.8’i ankete katıldığı dönemde bir flört ilişkisinin bulunduğunu söylüyor. Araştırmanın sonuçlarına göre her 4 erkek üniversite öğrencisinden 3’ü "cinsellik konusunda ‘hayır’ cevabını kabul etmeme ve ikna etmeye çalışma” davranışının flört şiddeti olduğunu düşünüyor. Aynı oran, kadın öğrencilerde yüzde 97.8’e yükseliyor.

Erkeklerin yüzde 15'i cinsiyet eşitsizliğinin flört şiddetini normalleştirdiğini düşünmüyor

TED Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tuğçe Çetinkaya, öğrencilerin flört şiddetine yönelik farkındalık düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirilen araştırma hakkında bilgi vererek kadın öğrencilerin erkeklere kıyasla flört şiddeti konusunda bilgi paylaşımına daha fazla ilgi gösterdiklerini belirtti.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin flört şiddetinin normalleştirilmesindeki rolüne katılmama oranının yüzde 15.4 ile erkek öğrencilerde, kadınlara göre (yüzde 1.4) daha yüksek olduğunu belirten Çetinkaya, “Bana göre araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, araştırmaya katılan öğrencilerinin yüzde 78.1’inin flört şiddetine maruz bırakıldıkları bir ilişki yaşadıklarını ifade etmeleri” açıklamasını yaptı.

'Toplumsal kabuller şiddeti tanımlamayı güçleştiriyor'

Üniversitelerde flört şiddetine maruz kalan ve profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin psiko-sosyal ve hukuki danışmanlık alabilecekleri birimlerin kurulması ve bu birimlerin etkin bir çalışma yürütebilmesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Flört şiddeti anlamına gelen davranışlar, toplumsal kabullerin flört ilişkisi içerisindeki yansımaları olabiliyor. Şiddetin toplumsal kabuller üzerinden olağanlaştırılması, maruz kalınan davranışların tanımlanmasını güçleştiriyor. Tanımlanamama durumu, maruz kalınan şiddetin farkına varamama ve ilişkiyi sonlandıramama riskini beraberinde getiriyor. Flört ilişkisinin genellikle ergenlik döneminde deneyimlenmeye başlandığını düşündüğümüzde, flört şiddetine yönelik toplumsal farkındalığı artırılabilecek çalışmalar daha da önemli bir hal alıyor. Ancak bu şekilde flört şiddeti anlamına gelen davranışların olağan ya da kişisel meseleler olmadığının anlaşılması mümkün olabilir.”

'Başkaları önünde küçük düşürmek de şiddet'

Kadın ve erkek öğrenciler arasında cevap farklılıkları bulunduğu gibi benzerlikler de bulunduğunu da söyleyen Çetinkaya, "Bu benzerlikler, araştırma sonuçlarının umut verici yönlerine işaret ediyor. Genellikle sevgi duymanın olağan sonuçlarından biri olarak görülen kıskançlık davranışı, tüm öğrenciler tarafından ‘sevgi’ kavramıyla en az ilişkilendirilen iki davranıştan biri oldu. İkinci olarak, flört şiddeti anlamına geldiğine katılma oranının en yüksek olduğu davranışın, ‘yıkıcı eleştiriler yaparak başkaları önünde küçük düşürmek’ olduğu görülüyor. Dolayısıyla fiziksel şiddet kadar görünür ve tanımlanabilir olmayan psikolojik şiddetin bir örneği olan bir davranış kalıbının, katılımcı öğrencilerin tamamı tarafından şiddetle en fazla ilişkilendirilen davranış kalıbı olduğu anlaşılıyor” dedi.

Flört şiddetine yönelik çalışma grubu

Çalışmanın tamamlanmasının ardından araştırmada tespit edilen sorunlara odaklandıklarını ifade eden Tuğçe Çetinkaya, ‘Yanındaki kim? Flört Şiddeti ve Drama’ başlıklı çevrimiçi bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek “Yaz dönemindeki staj çalışmalarında ise flört şiddetine yönelik bir çalışma grubu oluşturduk ve çıktılarıyla bir farkındalık broşürü hazırladık. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri, erkeklik ve rıza inşası gibi konular üzerine seminerler ve Psikoloji Bölümü ile öğrencilerin kişilerarası ilişkilerinde karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmelerinde yardımcı olabilecek faaliyetler düzenlemeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.
022100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:26112'ye 'Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin' çağrısı
14:25Evini restore eden adam, 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu
14:23Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım
14:21Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz
14:20Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihi verdi
14:18Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
14:18Pakistan'da bir baba istemediği biriyle evlenen kızını diri diri yaktı
14:14Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez
14:12İTO Başkanı Avdagiç'ten kira artışlarına çözüm için iki öneri
14:00Dünya Meteoroloji Örgütü: 118 milyon kişi kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya
13:53Miçotakis ile Sisi, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğini görüştü
13:53Antalya'da scootera 3'ü ayakta 1'i oturarak, 4 kişi bindi
13:49Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum
13:47Netflix çalışanları greve gidiyor
13:40Rusya'daki günlük can kaybı sayısında yeni rekor
13:39Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı tahliye oldu
13:37Üniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya
13:37Bilim insanlarından pandemi uyarısı: En az 8 kuş gribi türü dünyada dolaşıyor
13:35HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi
13:26Ukraynalı güzel, Rusça konuştuğu için yöneltilen eleştirilere yanıt verdi