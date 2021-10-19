https://tr.sputniknews.com/20211019/uretici-ve-iscileri-zehirli-ispanak-iddialari-vurdu-haller-ispanak-almiyor-1049969335.html

Üreticileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: 'Haller ıspanak almıyor'

Üreticileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: 'Haller ıspanak almıyor'

İzmir'in Menemenli ilçesindeki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun’daki zehirlenme vakaları sonrası hallerin ıspanak almaktan çekindiğini ve pek çok... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T15:14+0300

2021-10-19T15:14+0300

2021-10-19T15:15+0300

yaşam

ispanak

zehirlenme

gıda zehirlenmesi

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Menemen'deki ıspanak üreticileri ve işçiler, Giresun'da yedikleri ıspanakların arasında karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberinin ardından sıkıntıya düştüklerini söyledi. Ürettikleri ıspanakların haller tarafından alınmadığını, günde yaklaşık 100 işçinin çalıştığı tarlalarda bugün sadece 10 işçinin çalışabildiğini ifade eden üreticiler, Türkiye'deki tüm ıspanakların zehirli olmadığını dile getirdi.'Haller ıspanaklarımızı almadı'Bu yıl kuraklıktan dolayı zor bir sene yaşadıklarını belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, “Çiftçimiz zor şartlarda ıspanak yetiştirdi. Bu yılki verim, zaten geçen senelere göre daha az oldu. Geçen yıl da tam bu zamanlarda zehirlenmelerle ilgili böyle spekülasyonlar çıktı. Bu haberlerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Menemen Ovası'nda ıspanak hasat eden bir tarla bulabildik. Bu söylentiler çıktığı için satış yok. Çiftçiler, hallerde ‘ıspanak almıyoruz' dendiğini ve birçok aracın geri döndüğünü söyledi. İşçiler de tarlalardan geri döndü” dedi.'15 senedir bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım'Menemenin, ıspanak konusunda uzman bir yer olduğunu ifade eden Karagöl, “Bizim işçilerimiz, demetlerin içine bir tane yabancı ot karıştırmaz. Çiftçilerimiz de otla mücadele eder. Bizim burada yabancı otla ilgili bir sıkıntımız yok. 15 yıldır bu bölgede oda başkanlığı yapıyorum. Çiftçiler eve giderken onar demet evlerine götürür. Biz de yeriz. 15 senedir bu bölgede hiçbir zehirlenme vakası duymadım. Çiftçiler olarak bu konudan artık çok sıkıldık. Böyle olaylar çıkınca malımızı satamıyoruz, tarlada kalıyor" dedi.'Ispanağın zehirli olması mümkün değil'Ziraat Yüksek Mühendisi Ergün Bakacak da, Menemen'in ıspanak üretiminde Türkiye'deki belli başlı merkezlerden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: 'İşçileri geri gönderdik'Ispanak üreticisi Özgür Peker, “Bin dekar arazide üretim yapıyorum. Üretim ekim ayında başlar ve mayıs ayının sonuna kadar devam eder. Normal şartlarda günlük yaklaşık 100 kişi ile çalışırız ama bugün 10 işçiye düştük. Ürünler hallerde kaldı. Biz toptancı hallerine mal gönderiyoruz. Alım olmadığı için mallar kaldı. Bu söylentiler işimizi etkiledi. İşçileri de geri gönderdik. Biz günde tonlarca ürün üretiyoruz. Bölgede günde 200 ton ıspanak sevki oluyor. Hal kayıt sisteminde bütün üreticiler kayıtlıdır. Malın kimden çıktığı bellidir. Bir kişinin hatasını tüm Türkiye'ye yaymamak gerekiyor. Şu safhadan sonra ne olacağı belli değil” sözlerine yer verdi.'Ispanak yiyoruz, zehirlenmedik'Ispanak üretiminde çalışan işçi Suna Yıldırım, “Kendimi bildim bileli ıspanak işinde çalışıyoruz. Zehirlenme olayı ile hiç karşılaşmadık. İşçiler de mağdur oldu. Bu olay çıktıktan sonra işçilerin çoğu ekmeğinden oldu. Bizim hazırladığımız demetlerde yabancı ot yok” derken, Elmas Erben isimli işçi de, “Biz yabancı otlara dikkat ediyoruz. Haberleri görünce şoke olduk. İşçilerin çoğu evde. Ben akşam ıspanak yedim, zehirlenmedim. Bu bölgede zaten bahsedilen otlardan yok” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211017/giresunda-8-kisi-ispanak-icindeki-guzelavrat-otundan-zehirlendi-1049902596.html

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ispanak, zehirlenme, gıda zehirlenmesi