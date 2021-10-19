Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211019/yeni-fikirtepede-yikim-basladi-1049957951.html
Yeni Fikirtepe’de yıkım başladı
Yeni Fikirtepe’de yıkım başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde bölgede kalan son hanelerin yüzde 95’inin tahliyesi tamamlanırken, yıkım... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T10:10+0300
2021-10-19T10:12+0300
yaşam
istanbul
çevre ve şehircilik bakanlığı
fikirtepe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104129/31/1041293152_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_813421d68f7cace48f85a1932fd68505.jpg
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 1299 yapıda 5514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla verilen 150+15 günlük kanuni süre bugün sona eriyor.Proje kapsamında bölgedeki 7 bin 230 hanenin tahliyesi yüzde 95 oranında tamamlandı ve binaların yıkımına başlandı. Taşınmayan kesimler için de bakanlık destek veriyor. Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan'ın aktardığı habere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, bakanlığın Fikirtepe’deki irtibat ofisinde son durumu paylaştı.'Tünelin ucundaki ışık göründü'Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan vatandaşlardan kamunun devreye girmesi için yoğun talep aldıklarını belirten Vedad Gürgen, “Yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık. 5 ay önce riskli evlere tahliye tebligatını ilettik ve süre 1 Ekim itibarıyla doldu. Vatandaşlarımızın yüzde 95’i tahliye oldu. Kalan kısım için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Bakanlıkça verilen kira ve taşınma yardımı dışında ev bulma, eşyalarını depolama ya da geçici konaklama desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.Fikirtepe’de yıkımların başladığını belirten Gürgen, bakanlığın devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi bulunduğunu söyledi. Bu alanda 7 bin 230 hanenin olduğu 1300 binanın yer aldığını anlatan Gürgen, “Bu binaların yıkımına başladık. Yıkımlar aralıkta tamamlanacak” dedi.Anlık takip sistemiYeni Fikirtepe projesi için altyapı hariç 8 milyar lira yatırım yapılacağı bilgisini veren Vedad Gürgen, “Vatandaşın artık bu sürecin tamamlanacağına dair güveni tam. Önceden ada bazlı dönüşüm yapılırken şu an bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Yeşil alanı, sosyal donatılarıyla; neredeyse bir millet bahçesi kadar yeşil alana kavuşacak. Tamamlandığında 15 bin konut yer alacak. 2 yıl içinde teslimler başlayacak” dedi. Vatandaşların sağlıklı ve anlık bilgi alabilmesi için www.yenifikirtepe.com adresini açtıklarını söyleyen Gürgen, ayrıca '0216 504 33 30' numarasından uzmanlarla da iletişime geçilebileceğini kaydetti.
istanbul
fikirtepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104129/31/1041293152_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_8c2bf0bfd9eb07e648d35bea978ec726.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, çevre ve şehircilik bakanlığı, fikirtepe

Yeni Fikirtepe’de yıkım başladı

10:10 19.10.2021 (güncellendi: 10:12 19.10.2021)
© DHAFikirtepe
Fikirtepe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
Abone ol
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde bölgede kalan son hanelerin yüzde 95’inin tahliyesi tamamlanırken, yıkım çalışmalarına da başladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 1299 yapıda 5514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla verilen 150+15 günlük kanuni süre bugün sona eriyor.
Proje kapsamında bölgedeki 7 bin 230 hanenin tahliyesi yüzde 95 oranında tamamlandı ve binaların yıkımına başlandı. Taşınmayan kesimler için de bakanlık destek veriyor. Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan'ın aktardığı habere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, bakanlığın Fikirtepe’deki irtibat ofisinde son durumu paylaştı.

'Tünelin ucundaki ışık göründü'

Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan vatandaşlardan kamunun devreye girmesi için yoğun talep aldıklarını belirten Vedad Gürgen, “Yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık. 5 ay önce riskli evlere tahliye tebligatını ilettik ve süre 1 Ekim itibarıyla doldu. Vatandaşlarımızın yüzde 95’i tahliye oldu. Kalan kısım için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Bakanlıkça verilen kira ve taşınma yardımı dışında ev bulma, eşyalarını depolama ya da geçici konaklama desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.
Fikirtepe’de yıkımların başladığını belirten Gürgen, bakanlığın devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi bulunduğunu söyledi. Bu alanda 7 bin 230 hanenin olduğu 1300 binanın yer aldığını anlatan Gürgen, “Bu binaların yıkımına başladık. Yıkımlar aralıkta tamamlanacak” dedi.

Anlık takip sistemi

Yeni Fikirtepe projesi için altyapı hariç 8 milyar lira yatırım yapılacağı bilgisini veren Vedad Gürgen, “Vatandaşın artık bu sürecin tamamlanacağına dair güveni tam. Önceden ada bazlı dönüşüm yapılırken şu an bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Yeşil alanı, sosyal donatılarıyla; neredeyse bir millet bahçesi kadar yeşil alana kavuşacak. Tamamlandığında 15 bin konut yer alacak. 2 yıl içinde teslimler başlayacak” dedi.
Vatandaşların sağlıklı ve anlık bilgi alabilmesi için www.yenifikirtepe.com adresini açtıklarını söyleyen Gürgen, ayrıca '0216 504 33 30' numarasından uzmanlarla da iletişime geçilebileceğini kaydetti.
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:30Bill Gates, şirket çalışanına 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı
10:29İmamoğlu’nun gezilerine katılan CHP’li isim: Kılıçdaroğlu aday olmasını istemeden bir adım atmaz
10:28Domatesin kilosu 10 liraya çıktı
10:15Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
10:142022'de vergi gelirlerinden 1 trilyon 430 milyar TL bekleniyor
10:10Yeni Fikirtepe’de yıkım başladı
10:03Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Biz eğitimde iyi değiliz' algısı var; hayır, iyiyiz
10:00Daha önce taciz iddialarıyla gündeme gelen Bild gazetesinin genel yayın yönetmeni Reichelt kovuldu
09:56İBB'nin yeni taksi planı: Ticari meslek şartı aranacak, plakaların tek sahibi olacak
09:45Altında son durum: Çeyrek 872, gram 533 TL seviyesinde
09:44Seçim kurulu müdürü tacizden tutuklandı
09:31Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu elindeki belgeleri paylaşmaya davet etti
09:30Letonya'da Kovid-19 vakaları arttı: Yaklaşık 1 aylık karantina ilan edildi
09:21Dolarda yeni zirve: 9.37 TL'yi aştı
08:50Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem
08:40Ankara merkezli iki ayrı FETÖ soruşturması: 123 gözaltı kararı
08:27Uzmanlar açıkladı: 'Koronavirüs beyni küçültüyor'
08:02İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
07:52Stokçular ve fırsatçılar yine devrede: Marketlere az sayıda ürün veriyorlar, Kasım ayını bekliyorlar
07:28Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir