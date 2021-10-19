https://tr.sputniknews.com/20211019/yeni-fikirtepede-yikim-basladi-1049957951.html

Yeni Fikirtepe’de yıkım başladı

Yeni Fikirtepe’de yıkım başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde bölgede kalan son hanelerin yüzde 95’inin tahliyesi tamamlanırken, yıkım... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T10:10+0300

2021-10-19T10:10+0300

2021-10-19T10:12+0300

yaşam

istanbul

çevre ve şehircilik bakanlığı

fikirtepe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104129/31/1041293152_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_813421d68f7cace48f85a1932fd68505.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 1299 yapıda 5514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla verilen 150+15 günlük kanuni süre bugün sona eriyor.Proje kapsamında bölgedeki 7 bin 230 hanenin tahliyesi yüzde 95 oranında tamamlandı ve binaların yıkımına başlandı. Taşınmayan kesimler için de bakanlık destek veriyor. Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan'ın aktardığı habere göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, bakanlığın Fikirtepe’deki irtibat ofisinde son durumu paylaştı.'Tünelin ucundaki ışık göründü'Kentsel dönüşüm projeleri tamamlanamayan vatandaşlardan kamunun devreye girmesi için yoğun talep aldıklarını belirten Vedad Gürgen, “Yaklaşık 8 ay önce müteahhit firmalar ve vatandaşlarla görüşerek süreci başlattık. 5 ay önce riskli evlere tahliye tebligatını ilettik ve süre 1 Ekim itibarıyla doldu. Vatandaşlarımızın yüzde 95’i tahliye oldu. Kalan kısım için ekiplerimiz kapı kapı dolaşıyor. Bakanlıkça verilen kira ve taşınma yardımı dışında ev bulma, eşyalarını depolama ya da geçici konaklama desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.Fikirtepe’de yıkımların başladığını belirten Gürgen, bakanlığın devraldığı yaklaşık 15 firmanın 22 projesi bulunduğunu söyledi. Bu alanda 7 bin 230 hanenin olduğu 1300 binanın yer aldığını anlatan Gürgen, “Bu binaların yıkımına başladık. Yıkımlar aralıkta tamamlanacak” dedi.Anlık takip sistemiYeni Fikirtepe projesi için altyapı hariç 8 milyar lira yatırım yapılacağı bilgisini veren Vedad Gürgen, “Vatandaşın artık bu sürecin tamamlanacağına dair güveni tam. Önceden ada bazlı dönüşüm yapılırken şu an bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Yeşil alanı, sosyal donatılarıyla; neredeyse bir millet bahçesi kadar yeşil alana kavuşacak. Tamamlandığında 15 bin konut yer alacak. 2 yıl içinde teslimler başlayacak” dedi. Vatandaşların sağlıklı ve anlık bilgi alabilmesi için www.yenifikirtepe.com adresini açtıklarını söyleyen Gürgen, ayrıca '0216 504 33 30' numarasından uzmanlarla da iletişime geçilebileceğini kaydetti.

istanbul

fikirtepe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, çevre ve şehircilik bakanlığı, fikirtepe