https://tr.sputniknews.com/20211019/zeytinburnunda-tramvayla-panelvan-arac-carpisti-1049968162.html

Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı

Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı

Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T14:18+0300

2021-10-19T14:18+0300

2021-10-19T14:18+0300

türkiye

zeytinburnu

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Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

türkiye

zeytinburnu

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zeytinburnu