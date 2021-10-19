Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/zeytinburnunda-tramvayla-panelvan-arac-carpisti-1049968162.html
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T14:18+0300
2021-10-19T14:18+0300
türkiye
zeytinburnu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049967939_0:1:2000:1126_1920x0_80_0_0_921151cba25208fd53d2065321a9cce8.jpg
Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
türkiye
zeytinburnu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049967939_248:0:1752:1128_1920x0_80_0_0_dca359763643f8e7810b41473506d79e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
zeytinburnu

Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı

14:18 19.10.2021
© DHAZeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
Abone ol
Zeytinburnu Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:26112'ye 'Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin' çağrısı
14:25Evini restore eden adam, 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu
14:23Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım
14:21Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz
14:20Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihi verdi
14:18Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
14:18Pakistan'da bir baba istemediği biriyle evlenen kızını diri diri yaktı
14:14Kiev'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini üçüncü bir ülke veto edemez
14:12İTO Başkanı Avdagiç'ten kira artışlarına çözüm için iki öneri
14:00Dünya Meteoroloji Örgütü: 118 milyon kişi kuraklık, sel ve aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya
13:53Miçotakis ile Sisi, enerji ve savunma alanlarındaki işbirliğini görüştü
13:53Antalya'da scootera 3'ü ayakta 1'i oturarak, 4 kişi bindi
13:49Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin iyi yönetilmediğini biliyorsunuz, ben de biliyorum
13:47Netflix çalışanları greve gidiyor
13:40Rusya'daki günlük can kaybı sayısında yeni rekor
13:39Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı tahliye oldu
13:37Üniversite öğrencilerinin yüzde 78'i flört şiddetiyle karşı karşıya
13:37Bilim insanlarından pandemi uyarısı: En az 8 kuş gribi türü dünyada dolaşıyor
13:35HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi
13:26Ukraynalı güzel, Rusça konuştuğu için yöneltilen eleştirilere yanıt verdi