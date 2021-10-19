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https://tr.sputniknews.com/20211019/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-altinda-kalan-3-isciden-birinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1049952190.html
Zonguldak'ta maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçinin cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T02:08+0300
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türkiye
zonguldak
maden
işçi
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Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.Göçükte 3 kişi mahsur kalırken haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.Göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçinin cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı.
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zonguldak, maden, işçi

Zonguldak'ta maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

02:08 19.10.2021
© AAMaden işçisi
Maden işçisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçinin cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı.
Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.
Göçükte 3 kişi mahsur kalırken haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçüğün altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçinin cenazesi yaklaşık 11 saat sonra çıkarıldı.
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