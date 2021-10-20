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https://tr.sputniknews.com/20211020/1969dan-bu-yana-ilk-kez-oy-kullanacaklar-1049992049.html
1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacaklar
1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacaklar
Somali'nin Puntland eyaletinde halk 1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacak. Eyalette yaşayanlar yerel hükümet seçimi için 25 Ekim'de sandık başına gidecek. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T07:21+0300
2021-10-20T07:20+0300
dünya
seçim
sandık
seçimler
somali
yerel seçimler
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Somali'nin Puntland eyaletinde yerel hükümet seçimlerinde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına gidecek.Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, seçimlerden günler önce seçmen kaydına başlayan Puntland eyaleti, yerel hükûmet seçimlerini 25 Ekim'de düzenleyecek.Güvenlik sorunu nedeniyle yıllardır halk yerine kabile temsilcilerinin milletvekillerini seçtiği ülkede, Puntland eyaleti ilke imza atarak halkın kendi vekillerini seçmesine imkan tanıyacak.Puntland'ın Qardho, Eyl ve Ufeyn bölgesi sakinleri, kendilerine seçmen kaydı sonrası dağıtılan kartlarla sandık başına gidecek.Somali'de sene başından bu yana ertelenen seçim süreci 29 Temmuz'da Jubaland eyaletinde başlamıştı.Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.Meclisin, 'Halk Meclisi' olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede 'bir kişi bir oy' ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.'4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.
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seçim, sandık, seçimler, somali, yerel seçimler

1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacaklar

07:21 20.10.2021
Somali
Somali - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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Somali'nin Puntland eyaletinde halk 1969'dan bu yana ilk kez oy kullanacak. Eyalette yaşayanlar yerel hükümet seçimi için 25 Ekim'de sandık başına gidecek.
Somali'nin Puntland eyaletinde yerel hükümet seçimlerinde halk, 1969'dan bu yana ilk kez sandık başına gidecek.
Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, seçimlerden günler önce seçmen kaydına başlayan Puntland eyaleti, yerel hükûmet seçimlerini 25 Ekim'de düzenleyecek.

Güvenlik sorunu nedeniyle yıllardır halk yerine kabile temsilcilerinin milletvekillerini seçtiği ülkede, Puntland eyaleti ilke imza atarak halkın kendi vekillerini seçmesine imkan tanıyacak.

Puntland'ın Qardho, Eyl ve Ufeyn bölgesi sakinleri, kendilerine seçmen kaydı sonrası dağıtılan kartlarla sandık başına gidecek.
Somali'de sene başından bu yana ertelenen seçim süreci 29 Temmuz'da Jubaland eyaletinde başlamıştı.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemiş ancak Roble ve Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında yetki tartışmaları başlamıştı.

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, 'Halk Meclisi' olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.
Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde tüm ülkede 'bir kişi bir oy' ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

'4.5 sistemi' olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.
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