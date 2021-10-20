Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211020/3-farkli-milli-takim-secebilme-imkani-olan-ferdi-kadioglu-iyi-dusunup-sabirli-olup-karar-verecegim-1050015928.html
3 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim
3 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T18:37+0300
2021-10-20T18:37+0300
spor
fenerbahçe
milli takım
seçmeler
ferdi kadıoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050015889_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_e609df90a31d6a1a4f1f63ddb12ec489.jpg
Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.Antwerp maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferdi, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim. Kararımı verdiğimde zaten herkes görecektir" dedi.Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisini sol kanatta oynatmasıyla ilgili de "Hocamız beni nerede oynatmak isterse ben orada oynarım. Yarın güzel bir maç olacak. Ayrıca eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak." ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050015889_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_4fc1a08d0413c550e53691565edeb8bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, milli takım, seçmeler, ferdi kadıoğlu

3 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim

18:37 20.10.2021
© AAFerdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
Abone ol
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim" dedi
Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Antwerp maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferdi, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim. Kararımı verdiğimde zaten herkes görecektir" dedi.
Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisini sol kanatta oynatmasıyla ilgili de "Hocamız beni nerede oynatmak isterse ben orada oynarım. Yarın güzel bir maç olacak. Ayrıca eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak." ifadelerini kullandı.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:44Taliban: Hükümetin tanınması için gereken tüm koşulları yerine getirdik
18:42Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
18:373 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim
18:26Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı
18:24Bakan Varank: Yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız
18:11ABD-Meksika sınırında son bir yılda 1.7 milyon düzensiz göçmen yakalandı
18:00İngiliz denetim kuruluşundan Facebook'a 50.5 milyon sterlin ceza
17:58Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun için istenen ceza belli oldu
17:5760 yıllık eşini 38 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının kızı: Annemden değil babamdan şikayetçiyim
17:56Emre Belözoğlu: Ben daha yolun çok başındayım
17:49Fas, Kovid-19 nedeniyle İngiltere, Almanya ve Hollanda ile uçuşları askıya aldı
17:48Andrey Stenin ödüllü Türk muhabir anlattı: Spontane şekilde büyük bir çöp yığını ortasında kaldık
17:45DSÖ: Dünyada vakaların arttığı tek bölge Avrupa, artış 3 haftadır sürüyor
17:44Rusya Güvenlik Konseyi: İnternetteki sahte bilgilere ilişkin bireysel sorumluluklar ağırlaştırılmalı
17:39Şoygu: 2023 yılında Belarus'la 'Birlik Kalkanı' ortak tatbikatını gerçekleştireceğiz
17:32Rize'de etkili olan şiddetli yağış, çay bahçesini sürükledi
17:26Rus uzman Kudryaşova: Türkiye-AB ilişkilerinde üçüncü yol yok
17:23Mansur Yavaş: Ankara’yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedefliyoruz
17:21Moskova’da çok çocuklu anne ve babalara toplu taşıma ücretsiz olacak
17:21Rusya’nın baş ‘Noel Babası’ aşı yaptırdı