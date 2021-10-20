https://tr.sputniknews.com/20211020/3-farkli-milli-takim-secebilme-imkani-olan-ferdi-kadioglu-iyi-dusunup-sabirli-olup-karar-verecegim-1050015928.html

3 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim

3 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T18:37+0300

2021-10-20T18:37+0300

2021-10-20T18:37+0300

spor

fenerbahçe

milli takım

seçmeler

ferdi kadıoğlu

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Fenerbahçe'nin başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.Antwerp maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ferdi, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. Henüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim. Kararımı verdiğimde zaten herkes görecektir" dedi.Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Vitor Pereira'nın kendisini sol kanatta oynatmasıyla ilgili de "Hocamız beni nerede oynatmak isterse ben orada oynarım. Yarın güzel bir maç olacak. Ayrıca eski takım arkadaşlarımız Frey ve Samatta ile karşılaşacağız. Onları tekrardan görmek bizim için güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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fenerbahçe, milli takım, seçmeler, ferdi kadıoğlu