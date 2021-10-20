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AB Genişleme Komiseri Valheyli: Türkiye kilit ortak
AB Genişleme Komiseri Valheyli: Türkiye kilit ortak
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk politikası ve Genişlemeden sorumlu Komiseri Oliver Valheyli yıllık Genişleme paketinin yayınlanması sebebiyle bir basın... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T02:04+0300
2021-10-20T02:04+0300
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AB Genişleme politikası kapsamında aday ülkeler Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova hakkında AB Komisyonu’nun gelişmelerden derlediği raporlar ve öneri paketi yayınlandı. Pakete ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenleyen AB Genişleme Komiseri AB Komisyonu’nun geçen yıldan farklı bir çerçevede sonuç ortaya koymadığını bildirdi. Komiser: "Bu yılki raporlar, Komisyon tarafından geçen yıl kabul edilen revize edilmiş genişleme metodolojisi ve dört ana ilkesiyle tamamen benzer" ifadelerini kullandı.Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye ile adaylık müzakereleri konusunda somut bir ilerleme sağlayamayan AB Komisyonu Komiseri Varhelyi Türkiye’nin AB için çok önemli bir ülke olmaya devam ettiğini belirtti. Varhelyi: "Türkiye, göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaşım gibi temel ortak çıkar alanlarında kilit bir ortak olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda iklim ve göç üzerine üst düzey diyaloglar gerçekleştirildi ve bunu yakında sağlık üzerine bir diyalog izledi. Bununla birlikte, 2021'de Türkiye ile diyalog ve işbirliği arttı" şeklinde konuşarak AB Türkiye ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını bildirdi.AB Komisyonu Genişleme raporları her yıl rutin olarak yayınlanıyor. Ancak son yıllarda AB üye ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve özellikle sığınmacı krizi nedeniyle AB’nin genişleme politikası adeta durma noktasına geldi. Bu durumu aday ülkelerin bir kabahati olarak yansıtmaya çalışan AB’nin söz konusu ülkelere yönelik somut politikalar geliştirememesi nedeniyle saygınlığını yitirdiği eleştirileri yapılıyor.
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AB Genişleme Komiseri Valheyli: Türkiye kilit ortak

02:04 20.10.2021
© REUTERSAB Türkiye bayrakları
AB Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Komşuluk politikası ve Genişlemeden sorumlu Komiseri Oliver Valheyli yıllık Genişleme paketinin yayınlanması sebebiyle bir basın toplantısı düzenledi. AB’nin genişleme politikasında son yıllarda yaşanan tıkanmayı adeta itiraf eden Varhelyi: ‘’Saygınlığımızı temin etmeliyiz’’ dedi.
AB Genişleme politikası kapsamında aday ülkeler Türkiye, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova hakkında AB Komisyonu’nun gelişmelerden derlediği raporlar ve öneri paketi yayınlandı.
Pakete ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenleyen AB Genişleme Komiseri AB Komisyonu’nun geçen yıldan farklı bir çerçevede sonuç ortaya koymadığını bildirdi. Komiser: "Bu yılki raporlar, Komisyon tarafından geçen yıl kabul edilen revize edilmiş genişleme metodolojisi ve dört ana ilkesiyle tamamen benzer" ifadelerini kullandı.
Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye ile adaylık müzakereleri konusunda somut bir ilerleme sağlayamayan AB Komisyonu Komiseri Varhelyi Türkiye’nin AB için çok önemli bir ülke olmaya devam ettiğini belirtti. Varhelyi: "Türkiye, göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaşım gibi temel ortak çıkar alanlarında kilit bir ortak olmaya devam etmektedir. Bu kapsamda iklim ve göç üzerine üst düzey diyaloglar gerçekleştirildi ve bunu yakında sağlık üzerine bir diyalog izledi. Bununla birlikte, 2021'de Türkiye ile diyalog ve işbirliği arttı" şeklinde konuşarak AB Türkiye ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını bildirdi.
AB Komisyonu Genişleme raporları her yıl rutin olarak yayınlanıyor. Ancak son yıllarda AB üye ülkeleri arasındaki anlaşmazlıklar ve özellikle sığınmacı krizi nedeniyle AB’nin genişleme politikası adeta durma noktasına geldi. Bu durumu aday ülkelerin bir kabahati olarak yansıtmaya çalışan AB’nin söz konusu ülkelere yönelik somut politikalar geliştirememesi nedeniyle saygınlığını yitirdiği eleştirileri yapılıyor.
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