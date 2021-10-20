https://tr.sputniknews.com/20211020/ab-ulkelerinde-yilin-ilk-yarisina-iliskin-elektrik-ve-gaz-fiyatlari-aciklandi-1050006744.html

AB ülkelerinde yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

AB ülkelerinde yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve gaz fiyatları açıklandı

Avrupa Birliği ülkelerinde enerji krizi öncesi dönemi kapsayan yılın ilk yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen tutar ortalama 21.92 euro... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:18+0300

2021-10-20T15:18+0300

2021-10-20T15:18+0300

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avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde yılın ilk yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğal gaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.Buna göre , AB ülkelerinde geçen yılın ilk yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 21.34 euro ödenirken, bu rakam 2021'in ilk yarısında 21.92 euro'ya çıktı.AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,03 euro ödenirken, bu ülkeyi 10.24 euro'yla Bulgaristan, 12.79 euroy'la Malta ve 12.81 euroy'la Hollanda izledi.AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'da hanehalkları 100 kilovatsaat elektriğe 31.93 euro ödedi. Almanya'yı 29 euro'yla Danimarka, 27.02 euro'yla Belçika, 25.55 euro'yla İrlanda, 23.23 euro'yla İspanya ve 22.59 euro'yla İtalya takip etti.Yılın ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat ise 6.39 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 6.45 euro olarak belirlenmişti.AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğal gaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 9,61 euro'yla Hollanda'da yapılırken, bu ülkeyi 8.95 euro'yla Danimarka, 7.62 euro'yla Portekiz, 7.03 euro'yla İtalya, 6.91 euro'yla İspanya, 6.78 euro'yla Fransa ve 6.47 euro'yla Almanya izledi.Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğal gaz tüketimi Litvanya'da gerçekleşti. Litvanya'da 100 kilovatsaat doğal gaz için hanehalkları ortalama 2.79 euro ödedi. Bu ülkeyi 2.97 euro'yla Letonya, 3.07 euro'yla Macaristan, 3.17 euro'yla Romanya ve 3.68 euro'yla Bulgaristan takip etti.Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji fiyatlarının hızla artış yaşandığı dönemin öncesini kapsıyor. Avrupa ülkelerinde gaz ve elektrik fiyatları son aylarda hızla artış gösterdi.

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avrupa, ab, elektrik, doğalgaz, ücret, fatura, fiyat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)