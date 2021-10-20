ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı

ABD Deniz Destek Etkinliği Bethesda tarafından yapılan bir açıklamaya göre askeri üs, Bina 10'a (Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi) bir bomba yerleştirildiği konusunda isimsiz gerçekleştirilen bir ihbarın ardından güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.Üs yakınlarında aynı zamanda bir keskin nişancının konuşlandığı bilgisi de söz konusu ihbarda paylaşıldı.İhbarın asılsız olup olmadığı polis ve askeri yetkililer tarafından araştırılıyor.
Twitter'da yayınlanan resmi açıklamaya göre, bir aramanın ardından ABD'nin Bethesda askeri üssü, bir bomba yerleştirildiği konusunda uyarılarak kapatıldı.
ABD Deniz Destek Etkinliği Bethesda tarafından yapılan bir açıklamaya göre askeri üs, Bina 10'a (Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi) bir bomba yerleştirildiği konusunda isimsiz gerçekleştirilen bir ihbarın ardından güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.
1/2 - 0925, 20OCT21: At approximately 8:45 a.m., the installation received a phone call from an anonymous source stating there is a bomb at or near Building 10. Security personnel have responded to the scene.