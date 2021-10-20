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ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
Twitter'da yayınlanan resmi açıklamaya göre, bir aramanın ardından ABD'nin Bethesda askeri üssü, bir bomba yerleştirildiği konusunda uyarılarak kapatıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:48+0300
2021-10-20T17:09+0300
dünya
abd
bomba
askeri üs
bomba ihbarı
bomba tehdidi
tahliye
bomba imha
kapatma
bethesda
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ABD Deniz Destek Etkinliği Bethesda tarafından yapılan bir açıklamaya göre askeri üs, Bina 10'a (Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi) bir bomba yerleştirildiği konusunda isimsiz gerçekleştirilen bir ihbarın ardından güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.Üs yakınlarında aynı zamanda bir keskin nişancının konuşlandığı bilgisi de söz konusu ihbarda paylaşıldı.İhbarın asılsız olup olmadığı polis ve askeri yetkililer tarafından araştırılıyor.
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abd, bomba, askeri üs, bomba ihbarı, bomba tehdidi, tahliye, bomba imha, kapatma, bethesda

ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı

16:48 20.10.2021 (güncellendi: 17:09 20.10.2021)
© REUTERS / Jorge DuenesABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Jorge Duenes
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Twitter'da yayınlanan resmi açıklamaya göre, bir aramanın ardından ABD'nin Bethesda askeri üssü, bir bomba yerleştirildiği konusunda uyarılarak kapatıldı.
ABD Deniz Destek Etkinliği Bethesda tarafından yapılan bir açıklamaya göre askeri üs, Bina 10'a (Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi) bir bomba yerleştirildiği konusunda isimsiz gerçekleştirilen bir ihbarın ardından güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.
Üs yakınlarında aynı zamanda bir keskin nişancının konuşlandığı bilgisi de söz konusu ihbarda paylaşıldı.
İhbarın asılsız olup olmadığı polis ve askeri yetkililer tarafından araştırılıyor.
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