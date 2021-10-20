https://tr.sputniknews.com/20211020/abd-askeri-ussu-bomba-ve-keskin-nisanci-ihbari-uzerine-kapatildi-1050011036.html

ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı

ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı

Twitter'da yayınlanan resmi açıklamaya göre, bir aramanın ardından ABD'nin Bethesda askeri üssü, bir bomba yerleştirildiği konusunda uyarılarak kapatıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T16:48+0300

2021-10-20T16:48+0300

2021-10-20T17:09+0300

dünya

abd

bomba

askeri üs

bomba ihbarı

bomba tehdidi

tahliye

bomba imha

kapatma

bethesda

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ABD Deniz Destek Etkinliği Bethesda tarafından yapılan bir açıklamaya göre askeri üs, Bina 10'a (Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi) bir bomba yerleştirildiği konusunda isimsiz gerçekleştirilen bir ihbarın ardından güvenlik önlemleri alınarak kapatıldı.Üs yakınlarında aynı zamanda bir keskin nişancının konuşlandığı bilgisi de söz konusu ihbarda paylaşıldı.İhbarın asılsız olup olmadığı polis ve askeri yetkililer tarafından araştırılıyor.

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2021

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abd, bomba, askeri üs, bomba ihbarı, bomba tehdidi, tahliye, bomba imha, kapatma, bethesda