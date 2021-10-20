https://tr.sputniknews.com/20211020/abd-partnerlerimizden-cin-ile-aramizda-bir-secim-yapmalarini-istemiyoruz-1050018006.html

ABD: Partnerlerimizden Çin ile aramızda bir seçim yapmalarını istemiyoruz

ABD: Partnerlerimizden Çin ile aramızda bir seçim yapmalarını istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ekvador’un başkenti Kito’da ülkenin Dışişleri Bakanı Mauricio Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında başka... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T19:52+0300

2021-10-20T19:52+0300

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anthony blinken

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Blinken, Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında, “Başka ülkelerden ABD ile Çin arasında bir seçim yapmalarını istemiyoruz. Aynı zamanda Çin’i zapt etmeye veya üzerinde baskı kurmaya çabalamıyoruz” dedi.Blinken, ABD’nin partnerlerinden Çin’in teklif ettiği ticari anlaşmaları dikkatle incelemelerini istediklerini belirtti.

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2021

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abd, çin, karikatür , anthony blinken