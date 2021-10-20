Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211020/abd-partnerlerimizden-cin-ile-aramizda-bir-secim-yapmalarini-istemiyoruz-1050018006.html
ABD: Partnerlerimizden Çin ile aramızda bir seçim yapmalarını istemiyoruz
ABD: Partnerlerimizden Çin ile aramızda bir seçim yapmalarını istemiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ekvador’un başkenti Kito’da ülkenin Dışişleri Bakanı Mauricio Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında başka... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:52+0300
2021-10-20T19:52+0300
multimedya
abd
çin
karikatür
anthony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050011471_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_8a3dbe08f59808177a567e4c8e68fde1.jpg
Blinken, Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında, “Başka ülkelerden ABD ile Çin arasında bir seçim yapmalarını istemiyoruz. Aynı zamanda Çin’i zapt etmeye veya üzerinde baskı kurmaya çabalamıyoruz” dedi.Blinken, ABD’nin partnerlerinden Çin’in teklif ettiği ticari anlaşmaları dikkatle incelemelerini istediklerini belirtti.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050011471_289:0:1706:1063_1920x0_80_0_0_d096c070829291ee8481071ab11f89f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, karikatür , anthony blinken

ABD: Partnerlerimizden Çin ile aramızda bir seçim yapmalarını istemiyoruz

19:52 20.10.2021
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
Abone ol
Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
Tüm yazılar
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ekvador’un başkenti Kito’da ülkenin Dışişleri Bakanı Mauricio Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında başka ülkelerden ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını istemediklerini ileri sürdü.
Blinken, Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında, “Başka ülkelerden ABD ile Çin arasında bir seçim yapmalarını istemiyoruz. Aynı zamanda Çin’i zapt etmeye veya üzerinde baskı kurmaya çabalamıyoruz” dedi.
Blinken, ABD’nin partnerlerinden Çin’in teklif ettiği ticari anlaşmaları dikkatle incelemelerini istediklerini belirtti.
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:23Zeydan Karalar: Senin Allah’ına gurban Ekrem Başkan
20:15Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama
20:00ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
19:53Hazine alacakları Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira
19:49Hafriyat sahasında önlem alınmadan patlatılan dinamit nedeniyle faciadan dönüldü
19:43Adana'da '50 TL'lik halı' izdihamı: Polis müdahale etti
19:43Bilim insanları, Sibirya'daki mamutların neslinin tükenmesinin nedenini buldu
19:38Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: Ölü sayısı 75'i geçti
19:33Ebrar Karakurt: Hayatım sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil
19:28Avrupa Parlamentosu, Sakharov Ödülü'nü Navalnıy'e verdi
19:19Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız
19:13Kilis'te kadın cinayeti: Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti
19:02AK Partili Bayram: İmamoğlu'ndan kazandığım vekalet ücretiyle kedi-köpek maması dağıtacağız
18:56Putin: Küresel enerji krizinin olumsuz sonuçlarına karşı önlemler alınacak
18:54Burak Elmas'tan MHK açıklaması
18:44Taliban: Hükümetin tanınması için gereken tüm koşulları yerine getirdik
18:42Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
18:373 farklı milli takım seçebilme imkanı olan Ferdi Kadıoğlu: İyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim
18:26Türkiye’den yola çıkan Suriyeli mülteci çocuk kuklası Amal, İngiltere’ye ulaştı
18:24Bakan Varank: Yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız