ABD: Partnerlerimizden Çin ile aramızda bir seçim yapmalarını istemiyoruz

Blinken, Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında, “Başka ülkelerden ABD ile Çin arasında bir seçim yapmalarını istemiyoruz. Aynı zamanda Çin’i zapt etmeye veya üzerinde baskı kurmaya çabalamıyoruz” dedi.Blinken, ABD’nin partnerlerinden Çin’in teklif ettiği ticari anlaşmaları dikkatle incelemelerini istediklerini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ekvador’un başkenti Kito’da ülkenin Dışişleri Bakanı Mauricio Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında başka ülkelerden ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını istemediklerini ileri sürdü.
Blinken, Montalvo ile düzenledikleri basın toplantısında, “Başka ülkelerden ABD ile Çin arasında bir seçim yapmalarını istemiyoruz. Aynı zamanda Çin’i zapt etmeye veya üzerinde baskı kurmaya çabalamıyoruz” dedi.
Blinken, ABD’nin partnerlerinden Çin’in teklif ettiği ticari anlaşmaları dikkatle incelemelerini istediklerini belirtti.