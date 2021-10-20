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ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
İlk kez bir domuz böbreğinin alıcının bağışıklık sistemi tarafından ani reddilme tetiklemeden bir insana nakledildiği açıklandı. Bunun insana nakil için organ... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:43+0300
2021-10-20T16:43+0300
yaşam
abd
böbrek
domuz
new york üniversitesi
organ nakli
böbrek nakli
insan
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ABD'nin New York Üniversitesi (NYU) Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar, hayvandan insana organ nakli için dokuları derhal reddedilme reaksiyonu tetikleyen molekülü içermeyecek şekilde genetiği değiştirilen bir domuzun böbreğini kullandı. Nakil ise böbreği işlemeyen beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaya yapıldı. Ailesi, yaşam destek ünitesinden çıkarılacak kadın hasta üzerinde hayvan organı nakli deneyi yapılmasına izin verdi. Yeni böbrek üç gün boyunca kan damarlarına bağlanıp vücudun dışında tutularak araştırmacıların erişimine açık bırakıldı.Deneye liderlik eden organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlev testi sonuçlarının 'oldukça normal göründüğünü' söyledi. Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğinin nakledilen bir insan böbreğinden beklenen miktarda idrar ürettiğini belirten Dr. Montgomery, genetiği değiştirilmemiş domuz böbrekleri insan olmayan primatlara nakledildiğinde görülen güçlü, erken reddetmeden hiçbir eser olmadığını vurguladı. Organ naklinin ardından böbrek fonksiyonlarındaki bozukluğa işaret eden anormal kreatinin düzeyinin normale döndüğünü sözlerine ekledi. Montgomery'nin ekibinin geliştirdiği organ reddetmeyi tetikleyen maddeyi domuzdan çıkarma teorisine koşut dişi domuz içine geni değiştirilmiş bir domuz embriyosu implant edildi. GalSafe adı verilen bu genetiği değiştirilmiş domuzları, United Therapeutics'in Revivicor birimi geliştirdi. Aralık 2020'de ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), GalSafe domuzlarının hem et alerjisi olan kişilerce gıda olarak hem de potansiyel insan tedavi kaynağı olarak kullanımına onay verdi. Ancak domuzlardan geliştirilecek tıbbi ürünlerin hala insanda kullanılmadan önce FDA'dan onay alması gerekecek. Diğer araştırmacılar da GalSafe domuzlarının kalp kapakçıklarından deriye insana yapılabilecek her türlü nakle kaynak olup olamayacağını inceliyor. Kendisi de nakil kalple hayatına devam eden Dr. Montgomery, NYU'daki deneyin, böbrek bozukluğunun son evresindeki hastalar üzerinde bir-iki yıl içinde hayvan organı nakli deneyleri yapılmasının önünü açması gerektiğini söyledi. Uzman cerrah, bu deneylerin, kritik durumdaki hastalara insan böbreği bulunana dek kısa vadeli çözüm ya da kalıcı organ nakli yaklaşımı açısından da bir test niteliğinde olacağını belirtti. NYU deneyinde tek bir organ nakli yapılması ve böbreğin sadece üç gün takılı kalmasından ötürü gelecek deneylerin aşılması gereken yeni engellerle karşılaşacağına dikkat çeken Montgomery, deneylere katılanların muhtemelen insan böbreğine ulaşma ihtimali düşük ve diyaliz seyri kötü giden hastalar olacağını, ölüm oranlarının kanser kadar yüksek olmasından ötürü ömürlerini birkaç ay uzatabilecek yeni deneyleri kabul etmelerinde sakınca olmayacağını öngördü. Bilim insanları, bu deneylere dünyada organ bekleyen yüz binlerce insanın hayatını kurtarabilecek potansiyel gözüyle bakıyor. ABD'de 90 binden fazlası böbrek hastası olmak üzere yaklaşık 107 bin kişi organ nakli bekliyor. Böbrek bekleme süresi ise ortalama 3-5 yıl. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl açıkladığı verilere göre 292 bin 65 kişi nakil için bekliyor.
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abd, böbrek, domuz, new york üniversitesi, organ nakli, böbrek nakli, insan

ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı

16:43 20.10.2021
© REUTERS / HANDOUTABD'nin New York Üniversitesi (NYU) Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar, hayvandan insana organ nakli için dokuları derhal reddedilme reaksiyonu tetikleyen molekülü içermeyecek şekilde genetiği değiştirilen bir domuzun böbreğini kullandı. Yeni böbrek üç gün boyunca kan damarlarına bağlanıp vücudun dışında tutularak araştırmacıların erişimine açık bırakıldı.
ABD'nin New York Üniversitesi (NYU) Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar, hayvandan insana organ nakli için dokuları derhal reddedilme reaksiyonu tetikleyen molekülü içermeyecek şekilde genetiği değiştirilen bir domuzun böbreğini kullandı. Yeni böbrek üç gün boyunca kan damarlarına bağlanıp vücudun dışında tutularak araştırmacıların erişimine açık bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / HANDOUT
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İlk kez bir domuz böbreğinin alıcının bağışıklık sistemi tarafından ani reddilme tetiklemeden bir insana nakledildiği açıklandı. Bunun insana nakil için organ eksikliğini gidermeye yardımcı olabilecek büyük bir ilerleme potansiyeli taşıdığı belirtildi.
ABD'nin New York Üniversitesi (NYU) Langone Hastanesi'ndeki cerrahlar, hayvandan insana organ nakli için dokuları derhal reddedilme reaksiyonu tetikleyen molekülü içermeyecek şekilde genetiği değiştirilen bir domuzun böbreğini kullandı.
Nakil ise böbreği işlemeyen beyin ölümü gerçekleşmiş bir hastaya yapıldı. Ailesi, yaşam destek ünitesinden çıkarılacak kadın hasta üzerinde hayvan organı nakli deneyi yapılmasına izin verdi.
Yeni böbrek üç gün boyunca kan damarlarına bağlanıp vücudun dışında tutularak araştırmacıların erişimine açık bırakıldı.
Deneye liderlik eden organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlev testi sonuçlarının 'oldukça normal göründüğünü' söyledi.
Genetiği değiştirilmiş domuz böbreğinin nakledilen bir insan böbreğinden beklenen miktarda idrar ürettiğini belirten Dr. Montgomery, genetiği değiştirilmemiş domuz böbrekleri insan olmayan primatlara nakledildiğinde görülen güçlü, erken reddetmeden hiçbir eser olmadığını vurguladı. Organ naklinin ardından böbrek fonksiyonlarındaki bozukluğa işaret eden anormal kreatinin düzeyinin normale döndüğünü sözlerine ekledi.
Montgomery'nin ekibinin geliştirdiği organ reddetmeyi tetikleyen maddeyi domuzdan çıkarma teorisine koşut dişi domuz içine geni değiştirilmiş bir domuz embriyosu implant edildi. GalSafe adı verilen bu genetiği değiştirilmiş domuzları, United Therapeutics'in Revivicor birimi geliştirdi. Aralık 2020'de ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), GalSafe domuzlarının hem et alerjisi olan kişilerce gıda olarak hem de potansiyel insan tedavi kaynağı olarak kullanımına onay verdi. Ancak domuzlardan geliştirilecek tıbbi ürünlerin hala insanda kullanılmadan önce FDA'dan onay alması gerekecek.
Diğer araştırmacılar da GalSafe domuzlarının kalp kapakçıklarından deriye insana yapılabilecek her türlü nakle kaynak olup olamayacağını inceliyor.
Kendisi de nakil kalple hayatına devam eden Dr. Montgomery, NYU'daki deneyin, böbrek bozukluğunun son evresindeki hastalar üzerinde bir-iki yıl içinde hayvan organı nakli deneyleri yapılmasının önünü açması gerektiğini söyledi. Uzman cerrah, bu deneylerin, kritik durumdaki hastalara insan böbreği bulunana dek kısa vadeli çözüm ya da kalıcı organ nakli yaklaşımı açısından da bir test niteliğinde olacağını belirtti.
NYU deneyinde tek bir organ nakli yapılması ve böbreğin sadece üç gün takılı kalmasından ötürü gelecek deneylerin aşılması gereken yeni engellerle karşılaşacağına dikkat çeken Montgomery, deneylere katılanların muhtemelen insan böbreğine ulaşma ihtimali düşük ve diyaliz seyri kötü giden hastalar olacağını, ölüm oranlarının kanser kadar yüksek olmasından ötürü ömürlerini birkaç ay uzatabilecek yeni deneyleri kabul etmelerinde sakınca olmayacağını öngördü.
Bilim insanları, bu deneylere dünyada organ bekleyen yüz binlerce insanın hayatını kurtarabilecek potansiyel gözüyle bakıyor. ABD'de 90 binden fazlası böbrek hastası olmak üzere yaklaşık 107 bin kişi organ nakli bekliyor. Böbrek bekleme süresi ise ortalama 3-5 yıl. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın geçen yıl açıkladığı verilere göre 292 bin 65 kişi nakil için bekliyor.
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