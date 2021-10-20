https://tr.sputniknews.com/20211020/abdnin-kaliforniya-eyaletinde-kuraklik-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1050018683.html

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T20:00+0300

2021-10-20T20:00+0300

2021-10-20T20:00+0300

dünya

abd

kaliforniya

acil durum

kuraklık

gavin newsom

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/15/1044786080_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_064508abca680ebd8e6359bcc4a2c854.jpg

Vali Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek Kaliforniya sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kurulu'na yetki verdi.Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211019/dunya-meteoroloji-orgutu-118-milyon-kisi-kuraklik-sel-ve-asiri-sicaklik-tehlikesiyle-karsi-karsiya-1049966987.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kaliforniya, acil durum, kuraklık, gavin newsom