https://tr.sputniknews.com/20211020/ak-partili-bayram-imamoglundan-kazandigim-vekalet-ucretiyle-kedi-kopek-mamasi-dagitacagiz-1050016841.html

AK Partili Bayram: İmamoğlu'ndan kazandığım vekalet ücretiyle kedi-köpek maması dağıtacağız

AK Partili Bayram: İmamoğlu'ndan kazandığım vekalet ücretiyle kedi-köpek maması dağıtacağız

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hukuki süreçlerin sonunda kazandığı vekalet ücretleriyle... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T19:02+0300

2021-10-20T19:02+0300

2021-10-20T19:17+0300

ak parti

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

mama

ekrem imamoğlu

politika

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Serkan Bayram Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun kendisine birkaç dava açtığını belirtti.Mahkemelerin bu davaları reddettiğini ifade eden Bayram, "Kararlar kesinleşti, buradan dolayı çıkan vekalet ücretlerimiz oldu. Bu vekalet ücretlerimizi de almaya başladık, sayın İmamoğlu'nun 5 bin lirası nasip oldu. Bu para gırtlağımdan geçmez." dedi Anadolu Ajansı'nın haberine göre bu parayla İstanbul'daki kedi ve köpeklere mama alarak dağıtacaklarını ifade eden Bayram, "Diğer bir kısmıyla da İstanbul'da otobüs arızaları hat safhada. Üniversiteye giden öğrencilerimiz ya yürüyorlar ya da taksiye biniyorlar. Öğrencilerimiz taksi fişleri ile birlikte öğrenci kimliklerini gönderecekler, İmamoğlu'ndan aldığımız ücretle bu kardeşlerimizin ücretlerini ödeyeceğiz" diye konuştu. Kendisinin ve CHP'li milletvekillerin, İmamoğlu'na telefonda ulaşamadığını ileri süren Bayram, İBB Başkanı'ndan şahsi telefon numarasını İstanbullulara vermesini talep etti.

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ak parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mama, ekrem imamoğlu