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https://tr.sputniknews.com/20211020/almanya-merkez-bankasi-baskani-istifa-etti-1050001553.html
Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti
Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti
Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, kişisel nedenlerden dolayı bu yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:24+0300
2021-10-20T13:24+0300
dünya
almanya
merkez bankası
istifa
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Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann istifasını açıkladı. Weidmann, Bundesbank internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, "Bundesbank'a ve aynı zamanda kendime yönelik yeni bir sayfa açmak için 10 yıldan fazla bir sürenin iyi bir zaman olduğu sonucuna vardım." ifadesini kullandı.Kişisel nedenlerle görevinden ayrılmak istediğini belirten Weidmann, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e kendisini 31 Aralık'ta görevden almasını istediğini belirtti.Jens Weidmann, Mayıs 2011'den beri Bundesbank başkanı olarak görev yapıyordu.
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almanya, merkez bankası, istifa

Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti

13:24 20.10.2021
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALLAlmanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann
Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, kişisel nedenlerden dolayı bu yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı.
Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann istifasını açıkladı. Weidmann, Bundesbank internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, "Bundesbank'a ve aynı zamanda kendime yönelik yeni bir sayfa açmak için 10 yıldan fazla bir sürenin iyi bir zaman olduğu sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Kişisel nedenlerle görevinden ayrılmak istediğini belirten Weidmann, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e kendisini 31 Aralık'ta görevden almasını istediğini belirtti.
Jens Weidmann, Mayıs 2011'den beri Bundesbank başkanı olarak görev yapıyordu.
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