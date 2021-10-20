https://tr.sputniknews.com/20211020/almanya-merkez-bankasi-baskani-istifa-etti-1050001553.html

Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Almanya Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, kişisel nedenlerden dolayı bu yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:24+0300

2021-10-20T13:24+0300

2021-10-20T13:24+0300

dünya

almanya

merkez bankası

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050001390_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb09d671ff5250d45e7360e4e90afef5.jpg

Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann istifasını açıkladı. Weidmann, Bundesbank internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, "Bundesbank'a ve aynı zamanda kendime yönelik yeni bir sayfa açmak için 10 yıldan fazla bir sürenin iyi bir zaman olduğu sonucuna vardım." ifadesini kullandı.Kişisel nedenlerle görevinden ayrılmak istediğini belirten Weidmann, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e kendisini 31 Aralık'ta görevden almasını istediğini belirtti.Jens Weidmann, Mayıs 2011'den beri Bundesbank başkanı olarak görev yapıyordu.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, merkez bankası, istifa