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https://tr.sputniknews.com/20211020/almanyada-yemende-savasmak-uzere-paramiliter-orgut-kurmaya-calisan-2-emekli-asker-tutuklandi-1049995569.html
Almanya'da Yemen'de savaşmak üzere paramiliter örgüt kurmaya çalışan 2 emekli asker tutuklandı
Almanya'da Yemen'de savaşmak üzere paramiliter örgüt kurmaya çalışan 2 emekli asker tutuklandı
Almanya'da 2 emekli asker, Yemen'de devam eden savaşa katılmak üzere paramiliter bir 'terör örgütü' kurmaya çalışmakla suçlanarak tutuklandı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T10:53+0300
2021-10-20T11:00+0300
dünya
almanya
yemen
asker
aşırı sağ
tutuklama
paramiliter
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Karlsruhe kentinde 2 emekli asker, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında devam eden savaşa katılmak üzere paramiliter bir 'terör örgütü' kurmakla suçlanarak tutuklandı.Karlsruhe Federal Savcılığı, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı eski Alman silahlı kuvvetleri mensuplarının, eski polis memurları ve askerlerden oluşan '100 ila 150 kişilik bir paramiliter birlik oluşturmayı amaçladığını' ifade etti.Söz konusu 2 kişinin, kurmayı amaçladıkları terör örgütü için bu yılın başında işe koyulduğu belirtildi.En az 7 kişiyle temasa geçtilerSavcılar, işe alımdan sorumlu olan Arend-Adolf G.'nin, 'Yemen'deki iç savaşa müdahale etmek' üzere en az 7 kişiyle temasa geçtiğini bildirdi.Savcılar, her iki şüphelinin de 'komuta edecekleri birimin görevleri sırasında kaçınılmaz olarak insan öldürme eylemlerinin gerçekleştirilmesi gerekeceğinin farkında olduklarını' ve ayrıca da sivillerin hedef olacağını beklediklerini kaydetti.Suudi yönetiminden fon almayı planlamışlarDiğer yandan ekip, proje için Suudi Arabistan'dan fon bulmayı ve grubun mensupların adam başı 40 bin euro ödeme yapmayı planlıyordu.Achim A., Suudi Arabistan hükümetinin temsilcileriyle temas kurmak ve görüşme ayarlamaya çalışmakla suçlanıyor.Konuya ilişkin Suudi Arabistan yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.Savcılar, şüphelilerden birinin özel kuvvetler tarafından dün sabah Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde ve diğerinin de Münih'te tutuklandığını duyurdu.İkilinin Münih ve Calw ilçesinin yanı sıra Baden-Württemberg ve Bavyera'daki evleri arandı.Alman ordusunda aşırı sağ eğilimler endişe kaynağıAlmanya'da uzun bir süredir muvazzaf ya da emekli askerlerin aşırı sağcı gruplarla ilişki halinde olması endişe kaynağı.Geçen yıl seçkin KSK komando gücü, cephanelerin çalınması ve üyelerin bir partide Hitler selamı verirken görülmesi üzerine 2020'de kısmi olarak dağıtılmıştı.Haziran ayında, Litvanya'da bulunan bir müfreze, ırkçı ve Yahudi aleyhtarı davranışlarda bulunmakla suçlanarak geri çağrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210617/almanyada-asiri-sagcilikla-suclanan-polis-sayisi-49a-yukseldi-1044752558.html
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almanya, yemen, asker, aşırı sağ, tutuklama, paramiliter

Almanya'da Yemen'de savaşmak üzere paramiliter örgüt kurmaya çalışan 2 emekli asker tutuklandı

10:53 20.10.2021 (güncellendi: 11:00 20.10.2021)
© REUTERSAlman ordusu
Alman ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS
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Almanya'da 2 emekli asker, Yemen'de devam eden savaşa katılmak üzere paramiliter bir 'terör örgütü' kurmaya çalışmakla suçlanarak tutuklandı.
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Karlsruhe kentinde 2 emekli asker, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında devam eden savaşa katılmak üzere paramiliter bir 'terör örgütü' kurmakla suçlanarak tutuklandı.
Karlsruhe Federal Savcılığı, Arend-Adolf G. ve Achim A. adlı eski Alman silahlı kuvvetleri mensuplarının, eski polis memurları ve askerlerden oluşan '100 ila 150 kişilik bir paramiliter birlik oluşturmayı amaçladığını' ifade etti.
Söz konusu 2 kişinin, kurmayı amaçladıkları terör örgütü için bu yılın başında işe koyulduğu belirtildi.

En az 7 kişiyle temasa geçtiler

Savcılar, işe alımdan sorumlu olan Arend-Adolf G.'nin, 'Yemen'deki iç savaşa müdahale etmek' üzere en az 7 kişiyle temasa geçtiğini bildirdi.
Savcılar, her iki şüphelinin de 'komuta edecekleri birimin görevleri sırasında kaçınılmaz olarak insan öldürme eylemlerinin gerçekleştirilmesi gerekeceğinin farkında olduklarını' ve ayrıca da sivillerin hedef olacağını beklediklerini kaydetti.

Suudi yönetiminden fon almayı planlamışlar

Diğer yandan ekip, proje için Suudi Arabistan'dan fon bulmayı ve grubun mensupların adam başı 40 bin euro ödeme yapmayı planlıyordu.
Achim A., Suudi Arabistan hükümetinin temsilcileriyle temas kurmak ve görüşme ayarlamaya çalışmakla suçlanıyor.
Konuya ilişkin Suudi Arabistan yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.
Savcılar, şüphelilerden birinin özel kuvvetler tarafından dün sabah Breisgau-Hochschwarzwald bölgesinde ve diğerinin de Münih'te tutuklandığını duyurdu.
İkilinin Münih ve Calw ilçesinin yanı sıra Baden-Württemberg ve Bavyera'daki evleri arandı.

Alman ordusunda aşırı sağ eğilimler endişe kaynağı

Almanya'da uzun bir süredir muvazzaf ya da emekli askerlerin aşırı sağcı gruplarla ilişki halinde olması endişe kaynağı.
Geçen yıl seçkin KSK komando gücü, cephanelerin çalınması ve üyelerin bir partide Hitler selamı verirken görülmesi üzerine 2020'de kısmi olarak dağıtılmıştı.
Haziran ayında, Litvanya'da bulunan bir müfreze, ırkçı ve Yahudi aleyhtarı davranışlarda bulunmakla suçlanarak geri çağrılmıştı.
Almanya polis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2021
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Almanya'da aşırı sağcılıkla suçlanan polis sayısı 49'a yükseldi
17 Haziran , 02:17
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