Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211020/altiparmak-aihm-kararindan-sonra-basvuru-yapiyorum-tum-cumhurbaskanina-hakaret-davalari-dusmeli-1050024553.html
Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli
Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli
AİHM’in 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını değerlendiren avukat Dr. Kerem Altıparmak "AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T23:56+0300
2021-10-21T00:05+0300
akşam postasi
aihm
cumhurbaşkanına hakaret
dava
anayasa mahkemesi (aym)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050021194_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62ef2caacee2e870eed61edf36b005ec.jpg
Hukukçu Altıparmak: AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları düşmeli
Hukukçu Altıparmak: AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları düşmeli
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını avukat Dr. Kerem Altıparmak Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Altıparmak, “Ben yarın müvekkilim için başvuru yapacağım. AİHM kararından sonra tüm davalar düşmeli. Adalet Bakanı da AİHM kararına uyarak artık soruşturma izni vermemeli” şeklinde konuştu.Kerem Altıparmak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'AİHM kararında bir ilk var'Bugüne kadar AİHM, ‘Cumhurbaşkanı’nı diğer vatandaşlardan daha fazla koruyan hüküm sözleşmeye aykırıdır’ diyordu ama bu kez farklı bir şey daha yaptı. Sözleşmenin 46’ncı maddesi uyarınca, mahkeme somut olarak verdiği karar dışında taraf devletleri bu ihlali nasıl giderecekleri konusunda bir de yol gösterme imkanına sahip. İlk defa Vedat Şorli kararında şöyle bir şey dedi, ‘Burada bir ihlal var, bu ihlal ama mahkemenin kuralı yanlış uygulaması bir seferlik bir şey değil bizzat bu kuralın kendisi buna yol açıyor bunu gidermenin yolu da bu hükmü ve ona ilişkin uygulamayı sözleşmeyle uygun hale getirmek bunu yapman lazım.’'Artık kimse yargılanamaz'
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050021194_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ecb7654d10a9a3ec61a42e2710cfcc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aihm, аудио, cumhurbaşkanına hakaret, dava, anayasa mahkemesi (aym)

Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli

23:56 20.10.2021 (güncellendi: 00:05 21.10.2021)
AKŞAM POSTASI
Hukukçu Altıparmak: AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları düşmeli
Abone ol
Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
Tüm yazılar
AİHM’in 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını değerlendiren avukat Dr. Kerem Altıparmak "AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları düşmeli" dedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını avukat Dr. Kerem Altıparmak Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Altıparmak, “Ben yarın müvekkilim için başvuru yapacağım. AİHM kararından sonra tüm davalar düşmeli. Adalet Bakanı da AİHM kararına uyarak artık soruşturma izni vermemeli” şeklinde konuştu.
Kerem Altıparmak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“AİHM 2000’li yılların başından itibaren devlet başkanlarını, ki buna krallar da dahil yani İspanya kralı da dahil, özel koruyan hükümlerin sözleşmenin ruhuna ve temel ilkelerin aykırı olduğuna karar verdi. Herhangi bir kişiye ilişkin hakaretle devletin başında bulunan kişiye hakaret arasında bir ayrım olmaz. İnsan hakları tam da bunun için vardır, herkese eşit muamelesi yapılmasını öngörür. Cumhurbaşkanı ya da kral oldum diye herkesten daha fazla ayrıcalıklı olamazsınız.

'AİHM kararında bir ilk var'

Bugüne kadar AİHM, ‘Cumhurbaşkanı’nı diğer vatandaşlardan daha fazla koruyan hüküm sözleşmeye aykırıdır’ diyordu ama bu kez farklı bir şey daha yaptı. Sözleşmenin 46’ncı maddesi uyarınca, mahkeme somut olarak verdiği karar dışında taraf devletleri bu ihlali nasıl giderecekleri konusunda bir de yol gösterme imkanına sahip. İlk defa Vedat Şorli kararında şöyle bir şey dedi, ‘Burada bir ihlal var, bu ihlal ama mahkemenin kuralı yanlış uygulaması bir seferlik bir şey değil bizzat bu kuralın kendisi buna yol açıyor bunu gidermenin yolu da bu hükmü ve ona ilişkin uygulamayı sözleşmeyle uygun hale getirmek bunu yapman lazım.’

'Artık kimse yargılanamaz'

Şuan itibariyle Türkiye’de hiç kimsenin TCK’nın 299’uncu maddesinden yargılanamaması gerekir. Mevcut davaların tamamının yasal dayanağı olmadığı için düşmesi; eğer başka bir suç kapsamına giriyorsa ona uygun koşullarda devam etmesi gerekir. Ben yarın vekillerimle ilgili başvuruyu sağlayacağım ve sadece taktik olarak söylemeyeceğim. İnanarak ve yapılması gereken bir şey olduğunu bilerek söyleyeceğim. Ben aslında bugüne kadar da söylemiştim. Bu karar çıkmasaydı da AİHM bu konuda çok netti ve hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu ama şimdi AİHM kararına aksi karar verecek hakimlerin tamamı hukuka aykırı karar vermiş olacaklar. Bunun aksini, size hukuki bir argümantasyonla kimse söyleyemez. Hakimler mahkemelerde bu gibi konularda yüzünüze bakmıyorlar. Anayasa Mahkemesi’nin önünde sayısını bilmediğimiz kadar çok Cumhurbaşkanı’na hakaret dosyası bekliyor. Anayasa Mahkemesi dosyalar AİHM’e gitmesin diye bir nevi baraj görevi görmüş oluyor. Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmayan davalar, Anayasa Mahkemesi’nin artık etkin hukuk yolu olmadığı gerekçesiyle AİHM’ye götürülebilir."

551000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:56Tesla'dan üçüncü çeyrekte rekor kar
00:35Türkiye ile İran arasında güvenlik alanında işbirliği mutabakatı imzalandı
00:29Fatih Terim: Önemli bir değişiklik kimse beklemesin, oynamak istediğimiz bir oyun var
00:293 gündür haber alınamıyordu: Banyosunda sırtından 13 kez bıçaklanmış halde bulundu
00:10Moderna'nın kurucusu: Aşılarla ilgili internette yer alan bilgiler yanlış ve tehlikeli
00:07ABD'nin Suriye’deki üssüne drone saldırısı
DünAltıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli
DünJaponya'da ilk deepfake davası: Pornografik görüntülerdeki sansürü kaldıran kişi tutuklandı
Dünİngiltere Sağlık Bakanı: Kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebilir
DünProf. Dr. Ceyhan: Eğitim sistemi karışacak, tanı testleri acilen devreye alınmalı
Dünİmamoğlu: Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın, önerge hakkı olsun
DünTürk-İş'den kağıt toplayıcılarına destek: Gecenin yarısında 100 kilogramlık 'çekçek'le geçiniyorlar
DünSuriye Devlet Başkanı Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
DünBirol Yıldırım'ın gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 12 polis 'işkence' suçundan yargılanacak
DünBoynundaki tasmayla hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
DünCHP'li vekil Beko: 200 bine yakın EYT'liye maaş bağlanacak olsa sadece 10-15 milyar lira gerekiyor
Dünİzmir'de 110 bin litre 'karışımlı' akaryakıt ele geçirildi: Bir kişi gözaltına alındı
DünBakan Koca: Artık vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız
DünProf. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama
DünABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Rachel Levine, ülkenin ilk açık trans oramirali oldu