https://tr.sputniknews.com/20211020/altiparmak-aihm-kararindan-sonra-basvuru-yapiyorum-tum-cumhurbaskanina-hakaret-davalari-dusmeli-1050024553.html

Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli

Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli

AİHM’in 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını değerlendiren avukat Dr. Kerem Altıparmak "AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:56+0300

2021-10-20T23:56+0300

2021-10-21T00:05+0300

akşam postasi

aihm

cumhurbaşkanına hakaret

dava

anayasa mahkemesi (aym)

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Hukukçu Altıparmak: AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları düşmeli Hukukçu Altıparmak: AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları düşmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını avukat Dr. Kerem Altıparmak Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Altıparmak, “Ben yarın müvekkilim için başvuru yapacağım. AİHM kararından sonra tüm davalar düşmeli. Adalet Bakanı da AİHM kararına uyarak artık soruşturma izni vermemeli” şeklinde konuştu.Kerem Altıparmak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'AİHM kararında bir ilk var'Bugüne kadar AİHM, ‘Cumhurbaşkanı’nı diğer vatandaşlardan daha fazla koruyan hüküm sözleşmeye aykırıdır’ diyordu ama bu kez farklı bir şey daha yaptı. Sözleşmenin 46’ncı maddesi uyarınca, mahkeme somut olarak verdiği karar dışında taraf devletleri bu ihlali nasıl giderecekleri konusunda bir de yol gösterme imkanına sahip. İlk defa Vedat Şorli kararında şöyle bir şey dedi, ‘Burada bir ihlal var, bu ihlal ama mahkemenin kuralı yanlış uygulaması bir seferlik bir şey değil bizzat bu kuralın kendisi buna yol açıyor bunu gidermenin yolu da bu hükmü ve ona ilişkin uygulamayı sözleşmeyle uygun hale getirmek bunu yapman lazım.’'Artık kimse yargılanamaz'

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2021

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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aihm, аудио, cumhurbaşkanına hakaret, dava, anayasa mahkemesi (aym)