https://tr.sputniknews.com/20211020/altiparmak-aihm-kararindan-sonra-basvuru-yapiyorum-tum-cumhurbaskanina-hakaret-davalari-dusmeli-1050024553.html
Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli
Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli
AİHM’in 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını değerlendiren avukat Dr. Kerem Altıparmak "AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T23:56+0300
2021-10-20T23:56+0300
2021-10-21T00:05+0300
akşam postasi
aihm
cumhurbaşkanına hakaret
dava
anayasa mahkemesi (aym)
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Hukukçu Altıparmak: AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları düşmeli
Hukukçu Altıparmak: AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm “Cumhurbaşkanı’na hakaret” davaları düşmeli
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını avukat Dr. Kerem Altıparmak Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Altıparmak, “Ben yarın müvekkilim için başvuru yapacağım. AİHM kararından sonra tüm davalar düşmeli. Adalet Bakanı da AİHM kararına uyarak artık soruşturma izni vermemeli” şeklinde konuştu.Kerem Altıparmak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'AİHM kararında bir ilk var'Bugüne kadar AİHM, ‘Cumhurbaşkanı’nı diğer vatandaşlardan daha fazla koruyan hüküm sözleşmeye aykırıdır’ diyordu ama bu kez farklı bir şey daha yaptı. Sözleşmenin 46’ncı maddesi uyarınca, mahkeme somut olarak verdiği karar dışında taraf devletleri bu ihlali nasıl giderecekleri konusunda bir de yol gösterme imkanına sahip. İlk defa Vedat Şorli kararında şöyle bir şey dedi, ‘Burada bir ihlal var, bu ihlal ama mahkemenin kuralı yanlış uygulaması bir seferlik bir şey değil bizzat bu kuralın kendisi buna yol açıyor bunu gidermenin yolu da bu hükmü ve ona ilişkin uygulamayı sözleşmeyle uygun hale getirmek bunu yapman lazım.’'Artık kimse yargılanamaz'
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Atilla Güner
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Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
aihm, аудио, cumhurbaşkanına hakaret, dava, anayasa mahkemesi (aym)
Altıparmak: AİHM kararından sonra başvuru yapıyorum, tüm 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' davaları düşmeli
23:56 20.10.2021 (güncellendi: 00:05 21.10.2021)
AİHM’in 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını değerlendiren avukat Dr. Kerem Altıparmak "AİHM kararından sonra yarın başvuru yapıyorum, tüm Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları düşmeli" dedi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan hapis olmaz' kararını avukat Dr. Kerem Altıparmak Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Altıparmak, “Ben yarın müvekkilim için başvuru yapacağım. AİHM kararından sonra tüm davalar düşmeli. Adalet Bakanı da AİHM kararına uyarak artık soruşturma izni vermemeli” şeklinde konuştu.
Kerem Altıparmak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“AİHM 2000’li yılların başından itibaren devlet başkanlarını, ki buna krallar da dahil yani İspanya kralı da dahil, özel koruyan hükümlerin sözleşmenin ruhuna ve temel ilkelerin aykırı olduğuna karar verdi. Herhangi bir kişiye ilişkin hakaretle devletin başında bulunan kişiye hakaret arasında bir ayrım olmaz. İnsan hakları tam da bunun için vardır, herkese eşit muamelesi yapılmasını öngörür. Cumhurbaşkanı ya da kral oldum diye herkesten daha fazla ayrıcalıklı olamazsınız.
'AİHM kararında bir ilk var'
Bugüne kadar AİHM, ‘Cumhurbaşkanı’nı diğer vatandaşlardan daha fazla koruyan hüküm sözleşmeye aykırıdır’ diyordu ama bu kez farklı bir şey daha yaptı. Sözleşmenin 46’ncı maddesi uyarınca, mahkeme somut olarak verdiği karar dışında taraf devletleri bu ihlali nasıl giderecekleri konusunda bir de yol gösterme imkanına sahip. İlk defa Vedat Şorli kararında şöyle bir şey dedi, ‘Burada bir ihlal var, bu ihlal ama mahkemenin kuralı yanlış uygulaması bir seferlik bir şey değil bizzat bu kuralın kendisi buna yol açıyor bunu gidermenin yolu da bu hükmü ve ona ilişkin uygulamayı sözleşmeyle uygun hale getirmek bunu yapman lazım.’
'Artık kimse yargılanamaz'
Şuan itibariyle Türkiye’de hiç kimsenin TCK’nın 299’uncu maddesinden yargılanamaması gerekir. Mevcut davaların tamamının yasal dayanağı olmadığı için düşmesi; eğer başka bir suç kapsamına giriyorsa ona uygun koşullarda devam etmesi gerekir. Ben yarın vekillerimle ilgili başvuruyu sağlayacağım ve sadece taktik olarak söylemeyeceğim. İnanarak ve yapılması gereken bir şey olduğunu bilerek söyleyeceğim. Ben aslında bugüne kadar da söylemiştim. Bu karar çıkmasaydı da AİHM bu konuda çok netti ve hiçbir şüpheye yer bırakmıyordu ama şimdi AİHM kararına aksi karar verecek hakimlerin tamamı hukuka aykırı karar vermiş olacaklar. Bunun aksini, size hukuki bir argümantasyonla kimse söyleyemez. Hakimler mahkemelerde bu gibi konularda yüzünüze bakmıyorlar. Anayasa Mahkemesi’nin önünde sayısını bilmediğimiz kadar çok Cumhurbaşkanı’na hakaret dosyası bekliyor. Anayasa Mahkemesi dosyalar AİHM’e gitmesin diye bir nevi baraj görevi görmüş oluyor. Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmayan davalar, Anayasa Mahkemesi’nin artık etkin hukuk yolu olmadığı gerekçesiyle AİHM’ye götürülebilir."