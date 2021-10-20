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https://tr.sputniknews.com/20211020/ankarada-mta-yerleskesinde-patlama-1049994647.html
Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama
Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama
Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T10:20+0300
2021-10-20T10:41+0300
türkiye
ankara
patlama
mta
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Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğalgaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
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ankara, patlama, mta

Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama

10:20 20.10.2021 (güncellendi: 10:41 20.10.2021)
© AAMTA'da patlama
MTA'da patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.
İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğalgaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
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