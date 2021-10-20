Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, yolu trafiğe kapattı.İtfaiye yetkilileri, aldıkları ilk bilgiye göre patlamanın doğalgaz borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu. Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde patlama meydana geldi. Eskişehir yolundaki yerleşkede sabah saatlerinde yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır" denildi.
Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır olaya müdahale edilmekte olup kontrol altına alınmıştır.