https://tr.sputniknews.com/20211020/ataturk-bustune-saldiran-sahis-tutuklandi-1049991783.html

Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T06:55+0300

2021-10-20T06:55+0300

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türkiye

saldırı

tutuklama

atatürk büstü

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Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.Ekipler, şahsı yakalanarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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saldırı, tutuklama, atatürk büstü