Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211020/ataturk-bustune-saldiran-sahis-tutuklandi-1049991783.html
Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı
Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T06:55+0300
2021-10-20T06:54+0300
türkiye
saldırı
tutuklama
atatürk büstü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103825/96/1038259653_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_2d117a72d2998bcb287bc315ec60e73d.jpg
Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.Ekipler, şahsı yakalanarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103825/96/1038259653_113:0:862:562_1920x0_80_0_0_0ec5350c02604f4740e7b0ea2d5e8000.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saldırı, tutuklama, atatürk büstü

Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı

06:55 20.10.2021
© AAAtatürk büstü
Atatürk büstü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
Abone ol
Çankırı'nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.
Ekipler, şahsı yakalanarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
111000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:36İzmir'de FETÖ'nün emniyet mahrem kadın yapılanması soruşturmasında 39 gözaltı kararı
07:29FB TV, maç yayınını 23. dakikada kesti: Bu yaşananlar futbol değildir
07:211969'dan bu yana ilk kez oy kullanacaklar
07:06Çin, ABD nükleer denizaltısının Güney Çin Denizi'nde yaptığı kazayla ilgili açıklama istedi
06:55Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı
06:47Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
06:11Rus Dışişleri: Lugansk temsilcisinin gözaltına alınması Donbass’taki çözüm sürecini baltalıyor
05:46FBI, Rus iş insanı Deripaska’ya ait olduğu iddia edilen evlerde arama yaptı
05:36Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova’dan 30 Ekim-7 Kasım’ı 'çalışmama haftası' ilan etme önerisi
05:28Rusya’dan Almanya’ya Kuzey Akım-2 için son mühlet: Sertifika 8 Ocak’a kadar verilmeli
05:16İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Hayat sana güzel
04:53Çin dünyanın en güçlü katı yakıtlı roket motorunu test etti
04:23TTB: 2020'de Kovid-19 kaynaklı en az 55 bin ölüm istatistiklere girmedi
03:58Rus uzman, Savunma Sanayii Başkanı Demir'in Su-35 ve Su-57 açıklamasını yorumladı
03:16Yunanistan'da yakılan 2022 Kış Olimpiyatları meşalesi Pekin’e ulaştı
03:05Rusya Maliye Bakanı Siluanov, koronavirüsle mücadelenin bir günlük faturasını açıkladı
02:59Diyarbakır'da 'iş yerinin önüne neden park ettin' kavgası: 11 yaralı
02:51İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem
02:42Genel Kurul'da TÜİK verileri tartışıldı
02:41Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum