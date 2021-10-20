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Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı
Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T06:55+0300
2021-10-20T06:55+0300
2021-10-20T06:54+0300
türkiye
saldırı
tutuklama
atatürk büstü
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Çankırı'nın Orta ilçesinde Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.Ekipler, şahsı yakalanarak gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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saldırı, tutuklama, atatürk büstü
Atatürk büstüne saldıran kişi tutuklandı
Çankırı'nın Orta ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne saldırdığı iddiası ile gözaltına alınan kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çankırı'nın Orta ilçesinde
Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Okulunun bahçesindeki Atatürk büstünün kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri tarafından
olayla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde, Atatürk büstüne zarar veren kişinin Ö.D. isimli şahıs olduğu belirlendi.
Ekipler, şahsı
yakalanarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.