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https://tr.sputniknews.com/20211020/bagcilarda-freni-bosalan-kamyonu-tutarak-durdurmaya-calisinca-ayaklari-ezildi-1049996065.html
Bağcılar'da freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi
Bağcılar'da freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi
Bağcılar'da park edilen kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı kaydı. Kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezilirken, şoför... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T11:00+0300
2021-10-20T10:59+0300
türkiye
yaralanma
kaza
kamyonet
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Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şoför, iplik yüklü kamyonu tekstil fabrikasına getirdiği ürünleri indirmek üzere park etti. Şoför kamyondan inerken, iplikler fabrikaya taşınmaya başladı. O sırada, park halindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Şoför yokuş aşağı kayan kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı.Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi. Kamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi.Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Esnaf Muammer Demirbaş, "Kamyonun freni boşalmış öndeki araca çarpmış. Adamın ayağı ezilmiş, ambulans geldi. Kamyon yükünün yarısını indirmiş. Şoför kamyonu bırakıp gidince ne olduysa o anda oldu. Kaza olduktan sonra yol saatlerce kapalı kaldı" dedi.
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yaralanma, kaza, kamyonet

Bağcılar'da freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi

11:00 20.10.2021
© DHABağcılar'da freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi
Bağcılar'da freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalışınca ayakları ezildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Bağcılar'da park edilen kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı kaydı. Kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezilirken, şoför kabininde bulunan 2 çocuk ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şoför, iplik yüklü kamyonu tekstil fabrikasına getirdiği ürünleri indirmek üzere park etti. Şoför kamyondan inerken, iplikler fabrikaya taşınmaya başladı. O sırada, park halindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Şoför yokuş aşağı kayan kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı.
Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi. Kamyonu durdurmaya çalışan şoförün ayakları ezildi.
Şoförün çocukları olduğu öğrenilen ve olay anında şoför kabininde olan 8 ve 10 yaşlarındaki iki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için ambulansla hastaneye götürdü. Faciadan dönülen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esnaf Muammer Demirbaş, "Kamyonun freni boşalmış öndeki araca çarpmış. Adamın ayağı ezilmiş, ambulans geldi. Kamyon yükünün yarısını indirmiş. Şoför kamyonu bırakıp gidince ne olduysa o anda oldu. Kaza olduktan sonra yol saatlerce kapalı kaldı" dedi.
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