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Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'ye gidiyor
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'ye gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-24 Ekim tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:45+0300
2021-10-20T13:46+0300
politika
güney kore
mevlüt çavuşoğlu
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Güney Kore Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Kore Cumhuriyeti'ne gideceği açıklanan Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili Bakanlık, yazılı bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung'ın davetine icabetle, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanı'mızın ziyaret vesilesiyle ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Boo-kyum Kim tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
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güney kore, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'ye gidiyor

13:45 20.10.2021 (güncellendi: 13:46 20.10.2021)
© AA / Fatih AktaşMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA / Fatih Aktaş
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-24 Ekim tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.
Güney Kore Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Kore Cumhuriyeti'ne gideceği açıklanan Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili Bakanlık, yazılı bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung'ın davetine icabetle, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanı'mızın ziyaret vesilesiyle ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Boo-kyum Kim tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.
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