https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-cavusoglu-guney-koreye-gidiyor-1050002505.html

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'ye gidiyor

Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21-24 Ekim tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:45+0300

2021-10-20T13:45+0300

2021-10-20T13:46+0300

politika

güney kore

mevlüt çavuşoğlu

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Güney Kore Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Kore Cumhuriyeti'ne gideceği açıklanan Çavuşoğlu'nun ziyareti ile ilgili Bakanlık, yazılı bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız, Dışişleri Bakanı Eui-yong Chung'ın davetine icabetle, 21-24 Ekim 2021 tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanı'mızın ziyaret vesilesiyle ayrıca Kore Cumhuriyeti Başbakanı Boo-kyum Kim tarafından kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

güney kore

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güney kore, mevlüt çavuşoğlu