Bakan Koca: Her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle 214 can kaybının yaşandığı bilgisini verdiği paylaşımında şunları ifade etti:"84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214."
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada "84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle 214 can kaybının yaşandığı bilgisini verdiği paylaşımında şunları ifade etti:
"84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214."
84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.