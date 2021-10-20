https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-pakdemirliden-ispanak-zehirlenmesi-aciklamasi-1049999043.html
Bakan Pakdemirli'den 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
Bakan Pakdemirli'den 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T12:21+0300
2021-10-20T12:21+0300
2021-10-20T12:21+0300
türkiye
orman yangını
ispanak
gıda fiyatları
bekir pakdemirli
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde gündeme gelen ıspanak zehirlenmelerine ilişkin de açıklama yapan Pakdemirli, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.'Hedef orman yangını ile mücadeleyi 10 dakikaya düşürmek'Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin de "'İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı' düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek" dedi.Söndürme uçağı alınacak mı?Söndürme uçaklarına ilişkin de son bilgileri paylaşan Pakdemirli, "Asıl gücümüz orman kahramanlarımız, arasözümüz, piyadelerimiz. Yeniköy Termik Santrali'ndeki yangında ne zaman içeriye orman işçisini soktuk o zaman söndürebildik. 2002'de su atma kapasitemiz 85 tondu, 2021'de su atma kapasitemiz 154 ton. Uçakla ilgili bir satın alma süreci var" ifadelerini kullandı.Gıda fiyatlarındaki artışBakan Pakdemirli, gıda fiyatlarına yönelik de şu şekilde konuştu:
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orman yangını, ispanak, gıda fiyatları, bekir pakdemirli, tarım ve orman bakanlığı
Bakan Pakdemirli'den 'ıspanak zehirlenmesi' açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son dönemde gündeme gelen ıspanak zehirlenmelerine ilişkin de açıklama yapan Pakdemirli, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın
" dedi.
'Hedef orman yangını ile mücadeleyi 10 dakikaya düşürmek'
Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin de "'İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı' düzenledik. 9 ayrı çalışma grubu oluşturduk. Sonuçlarını açıklayacağız. Hedef orman yangınlarına müdahale süremizi 10 dakikaya düşürmek" dedi.
Söndürme uçağı alınacak mı?
Söndürme uçaklarına ilişkin de son bilgileri paylaşan Pakdemirli, "Asıl gücümüz orman kahramanlarımız, arasözümüz, piyadelerimiz. Yeniköy Termik Santrali'ndeki yangında ne zaman içeriye orman işçisini soktuk o zaman söndürebildik. 2002'de su atma kapasitemiz 85 tondu, 2021'de su atma kapasitemiz 154 ton. Uçakla ilgili bir satın alma süreci var" ifadelerini kullandı.
Gıda fiyatlarındaki artış
Bakan Pakdemirli, gıda fiyatlarına yönelik de şu şekilde konuştu:
"Gıda tarım fiyatlarındaki artışın genel sebeplerinde bakmakta fayda var. Kuraklığa rağmen bir arz sıkıntımız yok. Desteklerimizi artırdık. Tüm tarım ürünlerinde ciddi bir miktarsal artış var. Dünyada girdilerin artması etkili oluyor. Bazı ülkeler stok yapmaya başladı. Emtia, petrol ve navlun fiyatları çok arttı. Ülkeler tarife dışı engeller uygulamaya başladı. Bana göre gıda fiyatlarına en önemli çözüm sözleşmeli üretimdir. Türkiye'de bu konuda mevzuat altyapısında bazı eksiklikler var, bunları tamamlayabilirsek sözleşmeli üretim ile fiyat stabilitesi sağlanabilir. Merkez Bankası'nın erken uyarı çalışması var. Ciddi bir çalışma yapılmış."