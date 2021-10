https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-varank-yuzde-9luk-bir-buyume-ile-bu-seneyi-kapatacagiz-1050015138.html

Bakan Varank: Yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız

Bakan Varank: Yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu senenin toplamını yüzde 9'luk bir büyüme ile bu seneyi kapatacağız. Ayrıca ihracatta rekor seviyelere ulaşarak... 20.10.2021

Çeşitli programlar kapsamında Trabzon'a gelen Varank, Akçaabat ilçesindeki Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyete geçen 12 fabrikanın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, memleketi Trabzon'da olmaktan mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi.Yatırım bedeli 112 milyon lira olan 12 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştireceklerini, yeni yatırımlarla beraber Şinik OSB'deki işletme sayısının 27'yi bulduğunu, makineden gıdaya, metal işlemeden mobilyaya kadar pek çok sektörde üretim yapan fabrikaların 500 kişilik ilave istihdam sağladığını belirten Varank, bundan sadece iki sene önce 8 fabrikada 100 kişinin istihdam edildiği bölgede, kısa süre içerisinde 1000 kişinin üzerinde istihdama ulaşılmış olacağını vurguladı.Varank, yatırımlarla beraber OSB'den 50 milyon dolarlık ihracat seviyelerini görmeyi planladıklarını ifade ederek, "Şahsen ben, bölgedeki bu yatırım iştahının artarak devam edebileceğini görebiliyorum, gözlemliyorum. Halihazırda OSB'mizin 2. etap çalışmalarının başlamış olması da aslında bunu teyit ediyor. 2. etabın tamamlanması ile parsel sayısı 48'den 76'ya çıkacak. Yeni yatırımlarla birlikte 1200 kişilik ilave istihdam sağlanmış olacak. İnşallah biz de kredi desteği olsun, diğer talepler olsun bu etabın süratle tamamlanması ve faaliyete geçmesi için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız." diye konuştu.Yaşanabilir bir dünya için her yatırımda olduğu gibi burada da sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması hususunu göz ardı etmediklerine dikkati çeken Varank, "Zaten OSB'miz o kadar muhteşem bir coğrafya üzerinde ki bu kadar manzaralı bir OSB herhalde Türkiye'de yoktur. OSB'mizin temiz su arıtma ve biyolojik arıtma tesisi ihtiyaçlarını Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla karşıladık. Bu sayede de bu altyapıları tamamlamış olduk. Ayrıca bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yatırımlar için teşvik belgeleri düzenleyerek sanayicimize destek olmayı ihmal etmedik." dedi.'Bu güven tek taraflı değil, elbette karşılıklı'Bakan Varank, Trabzon'un, gıdadan tarıma, su ürünlerinden turizme kattığı değerle her daim Türkiye'nin gözde şehirlerinden biri olarak yoluna devam ettiğini, yıllık 1 milyar doları aşan ihracatıyla cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:Diğer taraftan Trabzon'da rekabetçiliğin anahtarı olan AR-GE kapasitesini artırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerine işaret eden Varank, "İçerisinde kuluçka merkezlerinin de bulunduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesinin inşaatına 26 milyon lira hibe desteği sağladık. Bugün itibarıyla Trabzon'da bulunan AR-GE merkezlerimizin sayısı da 2'ye ulaşmış durumda. Tabii biz bu rakamları Trabzon'un potansiyelinden çok düşük görüyoruz. Doğuştan girişimci ruha sahip bu şehrin insanının daha iyisini yapabileceğini gayet iyi biliyorum. Bu hususta biz akademiyle yerel yönetimlerimizle STK'larımızla sanayicilerimizle müşterek çalışmaya devam edeceğiz. Trabzon'umuzun pozisyonunu güçlendirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.Varank, AK Parti hükümetlerince sanayi ve teknoloji alanında yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:'Türkiye kendi iç dinamikleriyle dünyada yaşanan pandemi krizini aşacak donanıma ve kararlığa emin olun sahiptir'Bakan Varank, 19 yıldır Türkiye'ye yaptıkları yatırımların olumlu neticelerini, en çok da dünyada yaşanan kriz dönemlerinde görebildiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:Dün Ford Otosan Eskişehir Fabrikasında düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı tanıtım töreninde Ali Koç'un anlattığı bir hikayeyi de paylaşan Varank, "Orada Ali Koç bir hikaye anlattı. Dedi ki 'Ford Otosan daha Ford olmadan ö2nce Otosan Otomotiv, yoluna devam etmekle ilgili çok ciddi karar alma aşamasına gelmişti. Dünyadaki bütün danışmanlık firmalarıyla çalıştık ve işin uzmanlarıyla çalıştık ve işin uzmanları bize dediler ki 'Otosan'ı siz kapatın, bu otomotiv endüstrisinden tamamen çıkın.' O zaman babaları demiş ki 'Ben bu ülkede yaşıyorum, bu ülkenin dinamiklerini çok iyi biliyorum, ticaret hayatından geliyorum, biz Otosan ile yolumuza devam edeceğiz.' İşin uzmanı olduğunu iddia edenlerin sözünü dinlememiş. Otosan ondan sonra Ford ile bir ortaklığa gitti, yüzde 50-50 bir ortalıktan bahsediyoruz ve şu anda Türkiye'nin 6 yıldır ihracat rekortmeni olan bir firmayla ülkemiz karşı karşıya." diye konuştu.Varank, şöyle devam etti:Törende Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da konuşma yaptı.Konuşmaların ardından dua edildi, sembolik olarak tesislerin açılış kurdelesi kesildi.Bakan Varank ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından OSB'deki bir mobilya üretim atölyesini ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Varank, işverenlerden üretimle ilgili bilgi aldı.

