Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211020/belcikada-polisler-maas-ve-emeklilik-haklari-konularinda-hukumeti-protesto-etti-1050009937.html
Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, emeklilik haklarının ellerinden alındığı ve maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:34+0300
2021-10-20T16:35+0300
dünya
belçika
brüksel
polis
protesto
gösteri
zam
hükümet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050009911_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8d243fa03405fad56b7588e19afc99e3.jpg
Brüksel'de 100 kadar üniformasız polis, merkezi tren istasyonu önünde toplandı.Ixelles bölgesi sorumlusu Başkomiser Jack Wilbur, açıklamada, emeklilik şartlarının değiştirildiğini belirterek "Bizden her şeyi alıyorlar ama aynı şekilde çalışmamızı bekliyorlar" dedi.2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığını belirten Wilbur, "2030 itibarıyla yaptığımız iş 'ağır iş' kategorisinden çıkarılıyor. Tüm polislerin emeklilik yaşı 67'ye çıkarılıyor. Birçok arkadaşımız yıllardır ağır iş yapıyor, yaralanıyor. Daha erken emekli olabilme hakları ellerinden alındı" ifadelerini kullandı.Polisler daha sonra İçişleri Bakanlığı'na yürüdü.
belçika
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050009911_113:0:761:486_1920x0_80_0_0_ba41ac02da5e4a04da7597d3dd8a3064.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, brüksel, polis, protesto, gösteri, zam, hükümet

Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti

16:34 20.10.2021 (güncellendi: 16:35 20.10.2021)
© AABelçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
Abone ol
Belçika'nın başkenti Brüksel'de polis, emeklilik haklarının ellerinden alındığı ve maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi.
Brüksel'de 100 kadar üniformasız polis, merkezi tren istasyonu önünde toplandı.
Ixelles bölgesi sorumlusu Başkomiser Jack Wilbur, açıklamada, emeklilik şartlarının değiştirildiğini belirterek "Bizden her şeyi alıyorlar ama aynı şekilde çalışmamızı bekliyorlar" dedi.
2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığını belirten Wilbur, "2030 itibarıyla yaptığımız iş 'ağır iş' kategorisinden çıkarılıyor. Tüm polislerin emeklilik yaşı 67'ye çıkarılıyor. Birçok arkadaşımız yıllardır ağır iş yapıyor, yaralanıyor. Daha erken emekli olabilme hakları ellerinden alındı" ifadelerini kullandı.
Polisler daha sonra İçişleri Bakanlığı'na yürüdü.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:48ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
16:44‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
16:44Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
16:43ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
16:42Gürcistan'da Saakaşvili'ye yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi daha gözaltına alındı
16:41Ağaç altında bir günlük bebek bulundu
16:38Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır
16:36LPG otogaza 22 kuruş zam
16:34Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
16:06Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
16:06Kuzey Kıbrıs'ta zam isteyen 2 firma, akaryakıt akışını kesti
16:06İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: 'Taksim Meydanı'nda 50 euro'ya yolcu taşıyorlar'
16:00AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız
15:58Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
15:52'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi
15:48Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı
15:38Hollanda'da bin 115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı
15:37Diyanet 7 bin 800 personel alacak
15:37Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu
15:28Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede