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Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yaptığı sırada rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Bahattin Karataş'a 4 yıl 2 ay... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T18:42+0300
2021-10-20T18:48+0300
türkiye
samsun
belediye meclisi
rüşvet
hapis
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Belediyeye yapılan ihbarlar sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, rüşvet iddiaları ile ilgili 28 Eylül 2020'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddialar ile ilgili teknik ve fiziki çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı olan Bahattin Karataş'ın çay paketleri içinde müteahhit Y.T.'den rüşvet aldığı, ailesi ile birlikte Rize'de bir otelde konakladığı ve 5 bin 977 liralık faturayı da müteahhit Y.T.'ye ait şirketin ödediği belirlendi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler, Bahattin K.'nin aracında da çay paketlerinin altına gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan Bahattin Karataş rüşvet almak, müteahhit Y.T. ise rüşvet vermek suçlamasıyla 22 Aralık 2020'de tutuklandı. Y.T. daha sonra serbest bırakıldı.Tutuklu Bahattin Karataş ve tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T. hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada Bahattin Karataş ve Y.T. hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından mahkeme, Bahattin Karataş'a 'rüşvet almak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Karataş, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, mahkeme kararıyla tahliye edildi.
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samsun, belediye meclisi, rüşvet, hapis

Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası

18:42 20.10.2021 (güncellendi: 18:48 20.10.2021)
© DHABelediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası
Belediye daire başkanına rüşvetten 4 yıl 2 ay hapis cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mali Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yaptığı sırada rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanan Bahattin Karataş'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
Belediyeye yapılan ihbarlar sonrası Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, rüşvet iddiaları ile ilgili 28 Eylül 2020'de savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iddialar ile ilgili teknik ve fiziki çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı olan Bahattin Karataş'ın çay paketleri içinde müteahhit Y.T.'den rüşvet aldığı, ailesi ile birlikte Rize'de bir otelde konakladığı ve 5 bin 977 liralık faturayı da müteahhit Y.T.'ye ait şirketin ödediği belirlendi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler, Bahattin K.'nin aracında da çay paketlerinin altına gizlenmiş zarf içinde 30 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan Bahattin Karataş rüşvet almak, müteahhit Y.T. ise rüşvet vermek suçlamasıyla 22 Aralık 2020'de tutuklandı. Y.T. daha sonra serbest bırakıldı.
Tutuklu Bahattin Karataş ve tutuksuz yargılanan müteahhit Y.T. hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 2'nci duruşmada Bahattin Karataş ve Y.T. hakim karşısına çıktı.
Savunmaların ardından mahkeme, Bahattin Karataş'a 'rüşvet almak' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Karataş, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak, mahkeme kararıyla tahliye edildi.
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