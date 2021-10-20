https://tr.sputniknews.com/20211020/bergama-amfi-tiyatrosunda-kisiye-ozel-koltuklar-bulundu-1050007477.html

Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu

Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu

İzmir'deki Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık amfi tiyatroda yeni keşifler oldu. Antik tiyatroda gladyatör ya da vahşi hayvan dövüşleri gibi gösterileri... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:37+0300

2021-10-20T15:37+0300

2021-10-20T15:37+0300

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İtalya'nın başkenti Roma'nın simgesi tarihi yapı Kolezyum'un benzeri olarak arkeoloji dünyasının dikkatini çeken İzmir'deki Bergama Amfi Tiyatrosu'nda araştırma çalışmaları 2018'den bu yana sürüyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Enstitüsü Tarihi Yapı Araştırmacılığı ve Anıt Koruma Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen 'TransPergMikro' projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, tarihe ışık tutan yeni buluntular elde edildi.Milattan sonra 2'nci yüzyılda gladyatör ve vahşi hayvan dövüşlerine ev sahipliği yapan, Bergamalı ilk Hıristiyanların idamına sahne olan, deniz savaşlarının canlandırıldığı amfi tiyatrodaki son buluntular, bugünkü locaları hatırlatan isme tahsis edilmiş oturma alanları oldu.Seçkinlerin isimlerinin kazındığı taştan koltukların, satın alındığı veya dönemsel kullanım için kiralandığı tahmin ediliyor.Latince isimler Yunan harfleriyle yazılmışAlman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, Roma Dönemi'nde inşa edilmiş amfi tiyatronun çok büyük bir arenaya sahip olduğunu söyledi.Bergama'daki amfi tiyatronun rekabet halinde olduğu Efes ve Smyrna kentlerinden bir adım öne geçmek için yapıldığını söyleyen Pirson, şu bilgileri verdi:"Burada Kolezyum'un bir benzerini yapmak istediler ve buraya halkın her kesimi geldi. Toplum içinde farklılıklar da vardı. Çok zengin, çok önemli ailelerin özel bölümleri olurdu. Bu bölümleri, koltukları isimleriyle buluyorlardı. Dikkatimizi çeken bir başka konu da Latince isimlerinin Yunan harfleriyle yazılması oldu. İtalya'dan gelen bazı kişilerin Bergama Amfi Tiyatrosu'nda özel bir yeri olduğunu düşünüyoruz."Oturma blokları sergilenecekPirson, arkeolojik kazıyla ulaşılan oturma bloklarının Bergama Müzesi'nde sergileneceği bilgisini verdi.Kazı çalışmalarında 2021 sezonunu sonlandırmaya hazırlandıklarını ifade eden Pirson, buluntuları çıkarıp müzeye teslim ettikten sonra alanı kapatacaklarını belirtti.Pirson, çalışmaların ardından amfi tiyatrodaki buluntulara ilişkin yeni bir yayın yapacaklarını, üniversite ve bilim insanlarının yeni bilgilerle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.En az 25 bin kişi kapasiteli olduğu tahmin ediliyorBerlin Teknik Üniversitesinden Arkeolog ve Tarihi Yapı Araştırmacısı İhsan Yeneroğlu ise 'cavea' olarak adlandırdıkları oturma bölümlerinde şu ana kadar 5 loca tespit ettiklerini belirtti.Yamaçlarda yaptıkları sondaj çalışmaları sırasında üstünde yazılar olan oturma bloklarının özel kişiler için tahsis edildiğini aktaran Yeneroğlu, "Bugün loca dediğimiz alanlar belirli süre için rezerve ediliyor ve isimleri taşın üstüne kazınıyordu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210212/nazillide-turkiyenin-ikinci-buyuk-kesfi-kolezyum-benzeri-1800-yillik-antik-dovus-alani-1043798005.html

https://tr.sputniknews.com/20211018/15-ildeki-83-magarada-yasayan-hayvan-turleri-arastiriliyor-20-yeni-tur-kesfedildi-1049932423.html

https://tr.sputniknews.com/20211020/kim-kardashianin-pozu-2-bin-100-yillik-antik-tabutu-calanlari-yakalatti-1050004225.html

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