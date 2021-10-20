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Bilim insanları olası nükleer savaşın yol açacağı yıkıcı sonuçlara dikkat çekti
Bilim insanları olası nükleer savaşın yol açacağı yıkıcı sonuçlara dikkat çekti
ABD’nin çeşitli bilim kuruluşlarından bilim insanları, nükleer silahların kullanılmasının dünyada uzun vadeli iklim değişikliklere yol açacağını öngördü. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T21:49+0300
2021-10-20T21:50+0300
dünya
nükleer silah
bilim insanları
nükleer savaş
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Rutgers Üniversitesi, Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi ve diğer Amerikan bilimsel kuruluşlarından bilim insanları, nükleer silahların kullanılmasının dünyada uzun vadeli iklim değişikliklere yol açacağını öngördü. Araştırmanın sonuçları ‘Journal of Geophysical Research: Atmospheres’ adlı bilim dergisinde yayınlandı.Araştırmacılar, nükleer savaşın ozon üzerindeki etkilerini ve yüzeye ulaşan ultraviyole ışık miktarını ortaya çıkarmak için aerosol ve nitrik oksit emisyonlarını içeren modern iklim modeli kullandı. Bilimciler, nükleer silahların kullanıldığı hem yerel, hem de küresel çatışmaların sonuçlarını modelledi.Araştırma sonucu, bir atom bombasının kullanılmasının dünyadaki ozon tabakasını kalıcı olarak yok edebileceği ve böylelikle en güçlü ultraviyole radyasyona yol açabileceği, bunun insan sağlığını ciddi şekilde etkileyeceği ve gıdalara zarar vereceği ortaya çıktı.Bilimciler, yerel çatışma örneği olarak Hint-Pakistan arasında nükleer savaş senaryosunu, geniş çaplı çatışma içinse Rusya ile ABD arasında çıkabilecek çatışma senaryosunu inceledi. İlk senaryoda atmosfere beş megaton kurum gireceği, yıl içinde de ultraviyole radyasyonun yoğunluğunun artacağı, böyle bir durumda ozon tabakasının dörtte bir oranında küçüleceği ve ancak 12 yıl sonra toparlanacağı anlaşıldı.Rusya ve ABD arasındaki savaşın ise 150 megaton kurum emisyonuna yol açacağı, ultraviyole radyasyonun yoğunluğunun da sekiz yıl sonra artacağı, ozon tabakasının yüzde 75 oranında azalacağı ve bu durumun 15 yıl süreceği ortaya çıktı.Araştırmacılara göre bu sonuçlar, nükleer savaşın daha önce tahmin edilenden çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.
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nükleer silah, bilim insanları, nükleer savaş

Bilim insanları olası nükleer savaşın yol açacağı yıkıcı sonuçlara dikkat çekti

21:49 20.10.2021 (güncellendi: 21:50 20.10.2021)
© AFP 2021Nükleer silah
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021
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ABD’nin çeşitli bilim kuruluşlarından bilim insanları, nükleer silahların kullanılmasının dünyada uzun vadeli iklim değişikliklere yol açacağını öngördü.
Rutgers Üniversitesi, Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi ve diğer Amerikan bilimsel kuruluşlarından bilim insanları, nükleer silahların kullanılmasının dünyada uzun vadeli iklim değişikliklere yol açacağını öngördü. Araştırmanın sonuçları ‘Journal of Geophysical Research: Atmospheres’ adlı bilim dergisinde yayınlandı.
Araştırmacılar, nükleer savaşın ozon üzerindeki etkilerini ve yüzeye ulaşan ultraviyole ışık miktarını ortaya çıkarmak için aerosol ve nitrik oksit emisyonlarını içeren modern iklim modeli kullandı. Bilimciler, nükleer silahların kullanıldığı hem yerel, hem de küresel çatışmaların sonuçlarını modelledi.
Araştırma sonucu, bir atom bombasının kullanılmasının dünyadaki ozon tabakasını kalıcı olarak yok edebileceği ve böylelikle en güçlü ultraviyole radyasyona yol açabileceği, bunun insan sağlığını ciddi şekilde etkileyeceği ve gıdalara zarar vereceği ortaya çıktı.
Bilimciler, yerel çatışma örneği olarak Hint-Pakistan arasında nükleer savaş senaryosunu, geniş çaplı çatışma içinse Rusya ile ABD arasında çıkabilecek çatışma senaryosunu inceledi. İlk senaryoda atmosfere beş megaton kurum gireceği, yıl içinde de ultraviyole radyasyonun yoğunluğunun artacağı, böyle bir durumda ozon tabakasının dörtte bir oranında küçüleceği ve ancak 12 yıl sonra toparlanacağı anlaşıldı.
Rusya ve ABD arasındaki savaşın ise 150 megaton kurum emisyonuna yol açacağı, ultraviyole radyasyonun yoğunluğunun da sekiz yıl sonra artacağı, ozon tabakasının yüzde 75 oranında azalacağı ve bu durumun 15 yıl süreceği ortaya çıktı.
Araştırmacılara göre bu sonuçlar, nükleer savaşın daha önce tahmin edilenden çok daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ortaya koyuyor.
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