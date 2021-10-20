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Bilim insanları, Sibirya'daki mamutların neslinin tükenmesinin nedenini buldu
Bilim insanları, Sibirya'daki mamutların neslinin tükenmesinin nedenini buldu
Toprak DNA'sının incelenmesine dayanan kapsamlı bir çalışma sonucunda Sibirya'daki yünlü mamutların neslinin insanlar yüzünden değil, iklim değişikliği... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:43+0300
2021-10-20T19:43+0300
yaşam
mamut
sibirya
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre on farklı ülkeden bilim insanlarının yer aldığı, Cambridge Üniversitesi St. John College Profesörü ve Kopenhag Üniversitesi Lundbeck Vakfı Jeogenetik Merkezi Direktörü Eske Willerslev başkanlığındaki heyet, toprak DNA'sını veya ekolojik DNA'yı (eDNA) incelemeye dayanan araştırmanın sonuçlarını yayınladı.Yirmi yıl boyunca Kuzey Kutbu'nda, mamut kalıntılarının bulunduğu yerlerde toprak örnekleri toplayan uzmanlar, idrar, dışkı ve deri hücreleri de dahil bitki ve hayvan kalıntılarını analiz etmek için toprak örneklerindeki DNA'ları meşakkatli bir çalışmayla çıkardı.Gelişmiş dizileme teknolojilerini kullanan uzmanlar, bu örneklerden nesli tükenmiş hayvanların yaşam koşullarını yeniden oluşturdu.Uzmanlar, bu araştırma sonucunda, insanların avlanması nedeniyle nesli tükendiği düşünülen mamutların aslında iklim değişikliği nedeniyle yok olduklarını tespit etti.Araştırmacılar, bu süreçte iklim değişikliği kadar iklim değişikliğinin hızının da etkili olduğu sonucuna vardı. Sıcaklıklar arttıkça yeryüzünün çarpıcı bir şekilde değiştiğini, meraların yerini ormanlar ve bataklıkların aldığını, yiyecek kıtlığı başladığını kaydeden uzmanlar, dev hayvanların buna yeterince hızlı şekilde uyum sağlayamadığını vurguladı.eDNA analizine dayanan ayrıntılı haritaları yünlü mamut popülasyonlarının dağılım haritasıyla birleştiren bilim insanları, zaman içinde hayvanların boyutlarının ve genetik çeşitliliğinin azaldığı ve hayatta kalmalarının daha da zorlaştırdığı sonucuna vardı.Willerslev, "İklim daha nemli hale geldiğinde ve buzullar erimeye başladığında, bu göllerin, nehirlerin ve bataklıkların oluşmasına yol açtı. Ekosistem değişti, bitki örtüsünün biyokütlesi azaldı ve artık mamut sürülerini destekleyemez hale geldi" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/hatayda-sibirya-su-cullugu-goruntulendi-bu-turkiyede-yeni-bir-tur-1049984515.html
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mamut, sibirya, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Bilim insanları, Sibirya'daki mamutların neslinin tükenmesinin nedenini buldu

19:43 20.10.2021
© İHA / ÖZKAN OLCAY - VAHİT OLCAYBitlis'in Nazik Gölü Sibirya’yı aratmadı
Bitlis'in Nazik Gölü Sibirya’yı aratmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA / ÖZKAN OLCAY - VAHİT OLCAY
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Toprak DNA'sının incelenmesine dayanan kapsamlı bir çalışma sonucunda Sibirya'daki yünlü mamutların neslinin insanlar yüzünden değil, iklim değişikliği nedeniyle tükendiği tespit edildi.
Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre on farklı ülkeden bilim insanlarının yer aldığı, Cambridge Üniversitesi St. John College Profesörü ve Kopenhag Üniversitesi Lundbeck Vakfı Jeogenetik Merkezi Direktörü Eske Willerslev başkanlığındaki heyet, toprak DNA'sını veya ekolojik DNA'yı (eDNA) incelemeye dayanan araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Yirmi yıl boyunca Kuzey Kutbu'nda, mamut kalıntılarının bulunduğu yerlerde toprak örnekleri toplayan uzmanlar, idrar, dışkı ve deri hücreleri de dahil bitki ve hayvan kalıntılarını analiz etmek için toprak örneklerindeki DNA'ları meşakkatli bir çalışmayla çıkardı.

Gelişmiş dizileme teknolojilerini kullanan uzmanlar, bu örneklerden nesli tükenmiş hayvanların yaşam koşullarını yeniden oluşturdu.

Uzmanlar, bu araştırma sonucunda, insanların avlanması nedeniyle nesli tükendiği düşünülen mamutların aslında iklim değişikliği nedeniyle yok olduklarını tespit etti.

Araştırmacılar, bu süreçte iklim değişikliği kadar iklim değişikliğinin hızının da etkili olduğu sonucuna vardı. Sıcaklıklar arttıkça yeryüzünün çarpıcı bir şekilde değiştiğini, meraların yerini ormanlar ve bataklıkların aldığını, yiyecek kıtlığı başladığını kaydeden uzmanlar, dev hayvanların buna yeterince hızlı şekilde uyum sağlayamadığını vurguladı.

eDNA analizine dayanan ayrıntılı haritaları yünlü mamut popülasyonlarının dağılım haritasıyla birleştiren bilim insanları, zaman içinde hayvanların boyutlarının ve genetik çeşitliliğinin azaldığı ve hayatta kalmalarının daha da zorlaştırdığı sonucuna vardı.

Willerslev, "İklim daha nemli hale geldiğinde ve buzullar erimeye başladığında, bu göllerin, nehirlerin ve bataklıkların oluşmasına yol açtı. Ekosistem değişti, bitki örtüsünün biyokütlesi azaldı ve artık mamut sürülerini destekleyemez hale geldi" ifadelerini kullandı.
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