Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211020/bitcoin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1050011710.html
Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 66 bin 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:00+0300
2021-10-20T17:14+0300
bitcoin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044699714_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_1767bc00cd84a64ec2021ae65e6c504c.jpg
Piyasanın lideri Bitcoin, 66 bin 100 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.Geçen cuma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin’e dayalı vadeli işlem ETF’sini onayladı. ABD’de borsaya kote ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu (ETF) dün işlem görmeye başladı. Fon ilk işlem gününde, tüm zamanların ikinci en fazla işlem gören fonu oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044699714_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_40cbfccb17ab94777e0a2b7ecf90c949.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bitcoin

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

17:00 20.10.2021 (güncellendi: 17:14 20.10.2021)
© REUTERS / EDGAR SUBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / EDGAR SU
Abone ol
Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 66 bin 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Piyasanın lideri Bitcoin, 66 bin 100 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.
Geçen cuma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin’e dayalı vadeli işlem ETF’sini onayladı. ABD’de borsaya kote ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu (ETF) dün işlem görmeye başladı. Fon ilk işlem gününde, tüm zamanların ikinci en fazla işlem gören fonu oldu.
060301
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:0695 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etti
17:06Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor
17:01Gübre ihracatına yasak geliyor
17:00Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
16:57Yanardağ harekete geçti, 2. Dünya Savaşı'nda batan Japon savaş gemileri su yüzeyine çıktı
16:48ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
16:44‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
16:44Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
16:43ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
16:42Gürcistan'da Saakaşvili'ye yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi daha gözaltına alındı
16:41Ağaç altında bir günlük bebek bulundu
16:38Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır
16:36LPG otogaza 22 kuruş zam
16:34Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
16:06Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
16:06Kuzey Kıbrıs'ta zam isteyen 2 firma, akaryakıt akışını kesti
16:06İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: 'Taksim Meydanı'nda 50 euro'ya yolcu taşıyorlar'
16:00AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız
15:58Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
15:52'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi