Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Piyasanın lideri Bitcoin, 66 bin 100 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.Geçen cuma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin’e dayalı vadeli işlem ETF’sini onayladı. ABD’de borsaya kote ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu (ETF) dün işlem görmeye başladı. Fon ilk işlem gününde, tüm zamanların ikinci en fazla işlem gören fonu oldu.
Geçen cuma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin’e dayalı vadeli işlem ETF’sini onayladı. ABD’de borsaya kote ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu (ETF) dün işlem görmeye başladı. Fon ilk işlem gününde, tüm zamanların ikinci en fazla işlem gören fonu oldu.