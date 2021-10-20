https://tr.sputniknews.com/20211020/bitcoin-tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1050011710.html

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin 66 bin 100 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T17:00+0300

2021-10-20T17:00+0300

2021-10-20T17:14+0300

bitcoin

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Piyasanın lideri Bitcoin, 66 bin 100 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıktı.Geçen cuma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin’e dayalı vadeli işlem ETF’sini onayladı. ABD’de borsaya kote ilk Bitcoin bağlantılı borsa yatırım fonu (ETF) dün işlem görmeye başladı. Fon ilk işlem gününde, tüm zamanların ikinci en fazla işlem gören fonu oldu.

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2021

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bitcoin