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Burak Elmas'tan MHK açıklaması
Burak Elmas'tan MHK açıklaması
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Umarım bugünkü toplantı sonucunda Türkiye'de uzun zamandır konuşulan, kulüplerin mağdur ve şikayetçi olduğu, hakemlerin adil... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T18:54+0300
2021-10-20T19:03+0300
spor
galatasaray
burak elmas
tff merkez hakem kurulu
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği ve TFF'nin bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalar yaptı. Elmas, MHK'yle ilgili sıkıntıların bahsedildiğini belirterek "Bu sistem değişecek" ifadelerini kullandı.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Hakemlik sisteminin değişmesini istediklerini söyleyen Burak Elmas "Yaptığımız toplantı sonrası yazın MHK ve yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bu hususlarda birtakım gelişmeler oldu. Son haftalarda birçok takımın hakemlerle ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanvekili, Kulüpler Birliği Başkanı ve kulüp başkanlarıyla bugün konuları konuştuk. İsimler ya da kulüpler üzerinden konuşmanın faydası yok. Sistemi değişecek iradeyi göstermemiz gerek. Oyunu çok etkileyen bir faktör. Karşılıklı çok samimi herkesin kendi görüşünü dile getirdiği bir toplantı oldu. Çözümde bir irade koyuluyor ortaya. Umarım bu toplantı sonucunda hakemlerin adil ve standartlı yönetimi sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda hallederiz. Bu iyi niyet ve irade çok önemli" dedi.'Yabancı hakem konusu geçmedi'Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ile ilgili soruları da yanıtlayan Burak Elmas "Serdar Tatlı'nın istifası adına bir görüşme olmadı. İsimleri değişme konusundaki modeli 25-30 yılda defalarca denedik. Bozuk bir sistemin başındaki kişileri değiştirerek sistemin düzelmediğini gördük. İsimler üzerinden değil, sistemin değişmesi üzerinden konuşmalar oluyor." açıklamasını yaptı.Galatasaray'ın her hafta hakem performans verilerini açıklaması hakkında da bir soruya yanıt veren sarı-kırmızılıların başkanı "Performans verilerini paylaşmamızla ilgili bir görüşme olmadı. Biz her maçta hakem performansından şikayet ediyoruz. Bunların veri bazlı olmasını istediğimiz için paylaşıyoruz. Umarım bunu Federasyon yapar bizim yerimize." şeklinde konuştu.
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galatasaray, burak elmas, tff merkez hakem kurulu

Burak Elmas'tan MHK açıklaması

18:54 20.10.2021 (güncellendi: 19:03 20.10.2021)
© İHABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Umarım bugünkü toplantı sonucunda Türkiye'de uzun zamandır konuşulan, kulüplerin mağdur ve şikayetçi olduğu, hakemlerin adil yönetimini sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda çözebiliriz. Bozuk bir sistemin başındaki kişileri değiştirerek sistemin düzelmediğini hepimiz gördük" dedi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği ve TFF'nin bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalar yaptı.
Elmas, MHK'yle ilgili sıkıntıların bahsedildiğini belirterek "Bu sistem değişecek" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Hakemlik sisteminin değişmesini istediklerini söyleyen Burak Elmas "Yaptığımız toplantı sonrası yazın MHK ve yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bu hususlarda birtakım gelişmeler oldu. Son haftalarda birçok takımın hakemlerle ilgili yaşadığı sıkıntılardan sonra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanvekili, Kulüpler Birliği Başkanı ve kulüp başkanlarıyla bugün konuları konuştuk. İsimler ya da kulüpler üzerinden konuşmanın faydası yok. Sistemi değişecek iradeyi göstermemiz gerek. Oyunu çok etkileyen bir faktör. Karşılıklı çok samimi herkesin kendi görüşünü dile getirdiği bir toplantı oldu. Çözümde bir irade koyuluyor ortaya. Umarım bu toplantı sonucunda hakemlerin adil ve standartlı yönetimi sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda hallederiz. Bu iyi niyet ve irade çok önemli" dedi.

'Yabancı hakem konusu geçmedi'

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ile ilgili soruları da yanıtlayan Burak Elmas "Serdar Tatlı'nın istifası adına bir görüşme olmadı. İsimleri değişme konusundaki modeli 25-30 yılda defalarca denedik. Bozuk bir sistemin başındaki kişileri değiştirerek sistemin düzelmediğini gördük. İsimler üzerinden değil, sistemin değişmesi üzerinden konuşmalar oluyor." açıklamasını yaptı.
Galatasaray'ın her hafta hakem performans verilerini açıklaması hakkında da bir soruya yanıt veren sarı-kırmızılıların başkanı "Performans verilerini paylaşmamızla ilgili bir görüşme olmadı. Biz her maçta hakem performansından şikayet ediyoruz. Bunların veri bazlı olmasını istediğimiz için paylaşıyoruz. Umarım bunu Federasyon yapar bizim yerimize." şeklinde konuştu.
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