https://tr.sputniknews.com/20211020/cinde-konut-fiyatlari-6-yil-sonra-ilk-kez-dustu-1049993997.html

Çin'de konut fiyatları 6 yıl sonra ilk kez düştü

Çin'de konut fiyatları 6 yıl sonra ilk kez düştü

Çin'de emlak devleri borç krizleriyle uğraşırken konut fiyatlarında son 6 yılda ilk kez düşüş yaşandığı bildirildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T10:00+0300

2021-10-20T10:00+0300

2021-10-20T10:00+0300

ekonomi

çin

borç

konut fiyatları

evergrande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049993970_0:99:3115:1851_1920x0_80_0_0_b529c8ded536dd66780ff879350d2489.jpg

Çin'de inşaat ve gayrimenkul devi Evergrande'nin karşı karşıya kaldığı borç krizinin piyasaların tamamına yayılma riski endişe yaratmaya devam ederken ülkedeki konut fiyatlarında da uzun bir sürenin ardından düşüş gözlemlendi.Ulusal İstatistik Bürosu, kesin bir yüzde vermemekle birlikte rakamların 70 büyük ve orta ölçekli kentlerdeki yeni evlerin maliyetinin eylül ayında az miktarda bir düşüş gördüğünü gösterdiğini duyurdu.Bloomberg ise, fiyatlardaki düşüşün yüzde 0.08 olduğu bilgisini verdi.Bununla beraberikincil piyasada fiyatların eylül ayında yüzde 0.19'luk bir düşüş daha gördüğü belirtildi.Konut fiyatlarındaki bu düşüş, 2015'in nisan aynıdan bu yana bir ilki teşkil ediyor.Evergrande'nin borç kriziÇin’in en büyük şirketlerinden ve inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande grubu, geçen ay vadesi gelen borç tahvillerinin faizini ödemede başarısız olmuştu.Grup, yurt dışındaki yatırımcılara 23 Eylül’de vadesi gelen borç tahvilleri için 35.9 milyon dolar faiz ödeyebilirken 83.5 milyon dolarlık faiz ödemesini yapamamıştı.Şirket, ayrıca 29 Eylül’de vadesi gelen dolara endeksli tahviller için yapması gereken 47.5 milyon dolarlık faiz ödemesini de gerçekleştirmemişti.Toplam varlıkları 2,38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan, 1.97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olarak değerlendiriliyor.Çin’de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211012/evergrande-iki-tahvilde-daha-odeme-yapamadi-1049737184.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çin, borç, konut fiyatları, evergrande