https://tr.sputniknews.com/20211020/cinsel-istismardan-yargilanan-mudur-yardimcisi-kilik-kiyafeti-cok-sik-ve-dikkat-cekiciydi-1049988025.html
Cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı: 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'
Cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı: 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'
Kocaeli’de lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan müdür yardımcısının ifadesinde, “Olay tarihinde kılık kıyafeti çok şık ve dikkat... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T01:02+0300
2021-10-20T01:02+0300
2021-10-20T01:06+0300
türkiye
öğretmen
cinsel istismar
öğrenci
lise
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İddiaya göre, 22 Mart 2021 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde matematik ğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan B.S., 12'inci sınıf öğrencisi D.U.’ya karşı farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu. D.U.’nun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanık B.S.’nin duruşması bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre duruşmaya taraf avukatları ve D.U.’nun sınıf arkadaşları katıldı. Sanığın hazır edilememesi ve tanığın duruşmaya gelmemesi nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 'Bana hocam deme seni öğrencim olarak görmüyorum''Öğretmenim özlemişim sizi' diyerek sarıldı'Matematik öğretmeni olması dolayısıyla derslere giren B.S. iddianamedeki savunmasında, “D.U. benim öğrencimdir ve kendisini 2 yıldır tanırım. Normalde D.U.’nun derslerine girmem ancak kendisinin talebi üzerine diğer öğrencilere kurs verdiğim gibi ona da verdim. Bu süreçte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere üniversite hazırlık kitapları gönderildi. Revirde bulunan bu kitapları öğrencilere dağıtmak üzere öğrencileri çağırdım. D.U.’ya revirde kitap verdiğimde pandemi dolayısıyla kimse yanımızda yoktu. D.U., bana ‘öğretmenim özlemişim sizi’ diyerek sarıldı, ben de kendisine sarıldım ve revir odasından çıktık” şeklinde konuştu. 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi' Olay tarihinde D.U., kurs almak amacıyla okula geldiğini gördüğünü söyleyen B.S. “D.U.’nun kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi. D.U. dışında kursa gelen öğrenci yoktu. Sınıfa girip kendisine ders verdim, birebir anlatmak için de yanına oturdum. D.U. kendisi bana temasta bulununca bir an nefsime yenik düştüm. Sınıftan ayrılmak üzere kalktık ve gelip bana sarıldı. Bu esnada da zil çaldı. Sınıfın kapısını kilitlemedim. Teneffüsten sonra 2 öğrenci daha sınıfa geldi. Onlara ders vermeye devam ettim. Kendi rızası dışında herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.
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öğretmen, cinsel istismar, öğrenci, lise
Cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı: 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'
01:02 20.10.2021 (güncellendi: 01:06 20.10.2021)
Kocaeli’de lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan müdür yardımcısının ifadesinde, “Olay tarihinde kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi, kendi rızası dışında herhangi bir eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum” dediği ortaya çıktı.
İddiaya göre, 22 Mart 2021 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde matematik ğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan B.S., 12'inci sınıf öğrencisi D.U.’ya karşı farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu.
D.U.’nun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanık B.S.’nin duruşması bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre duruşmaya taraf avukatları ve D.U.’nun sınıf arkadaşları katıldı. Sanığın hazır edilememesi ve tanığın duruşmaya gelmemesi nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
'Bana hocam deme seni öğrencim olarak görmüyorum'
“B.S. benim öğretmenim olur. Pandemi nedeniyle okula çok sık gidemiyorduk ancak staj ve kurs sebebiyle 3 gün okula gidiyorduk. Olay tarihinden 2 ay önce B.S. bana kitap vereceğini söyleyerek beni revire çağırdı. Revire inip kitap teslim aldığıma dair imza attığım esnada öğretmenim B.S. bana arkadan sarıldı. Daha sonra ‘Hocam ne yapıyorsunuz’ şeklinde tepki gösterdim bunu üzerine B.S., ‘Bana hocam deme, seni öğrencim olarak görmüyorum, sen her zaman benim dikkatimi çekiyorsun’ diyerek beni taciz etti. Tekrar tepki göstererek dışarı çıkmak istedim. Bu konuyu kimseye söylememem konusunda uyararak beni bıraktı.”
'Öğretmenim özlemişim sizi' diyerek sarıldı'
Matematik öğretmeni olması dolayısıyla derslere giren B.S. iddianamedeki savunmasında, “D.U. benim öğrencimdir ve kendisini 2 yıldır tanırım. Normalde D.U.’nun derslerine girmem ancak kendisinin talebi üzerine diğer öğrencilere kurs verdiğim gibi ona da verdim. Bu süreçte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere üniversite hazırlık kitapları gönderildi. Revirde bulunan bu kitapları öğrencilere dağıtmak üzere öğrencileri çağırdım. D.U.’ya revirde kitap verdiğimde pandemi dolayısıyla kimse yanımızda yoktu. D.U., bana ‘öğretmenim özlemişim sizi’ diyerek sarıldı, ben de kendisine sarıldım ve revir odasından çıktık” şeklinde konuştu.
'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'
Olay tarihinde D.U., kurs almak amacıyla okula geldiğini gördüğünü söyleyen B.S. “D.U.’nun kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi. D.U. dışında kursa gelen öğrenci yoktu. Sınıfa girip kendisine ders verdim, birebir anlatmak için de yanına oturdum. D.U. kendisi bana temasta bulununca bir an nefsime yenik düştüm. Sınıftan ayrılmak üzere kalktık ve gelip bana sarıldı. Bu esnada da zil çaldı. Sınıfın kapısını kilitlemedim. Teneffüsten sonra 2 öğrenci daha sınıfa geldi. Onlara ders vermeye devam ettim. Kendi rızası dışında herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.