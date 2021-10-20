https://tr.sputniknews.com/20211020/cinsel-istismardan-yargilanan-mudur-yardimcisi-kilik-kiyafeti-cok-sik-ve-dikkat-cekiciydi-1049988025.html

Cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı: 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'

Cinsel istismardan yargılanan müdür yardımcısı: 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi'

Kocaeli’de lise öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan müdür yardımcısının ifadesinde, “Olay tarihinde kılık kıyafeti çok şık ve dikkat... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T01:02+0300

2021-10-20T01:02+0300

2021-10-20T01:06+0300

türkiye

öğretmen

cinsel istismar

öğrenci

lise

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İddiaya göre, 22 Mart 2021 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Çamlıtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde matematik ğretmeni ve müdür yardımcısı olarak görev yapan B.S., 12'inci sınıf öğrencisi D.U.’ya karşı farklı tarihlerde cinsel istismarda bulundu. D.U.’nun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan müdür yardımcısı B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılanan sanık B.S.’nin duruşması bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre duruşmaya taraf avukatları ve D.U.’nun sınıf arkadaşları katıldı. Sanığın hazır edilememesi ve tanığın duruşmaya gelmemesi nedeniyle duruşma ileri bir tarihe ertelendi. 'Bana hocam deme seni öğrencim olarak görmüyorum''Öğretmenim özlemişim sizi' diyerek sarıldı'Matematik öğretmeni olması dolayısıyla derslere giren B.S. iddianamedeki savunmasında, “D.U. benim öğrencimdir ve kendisini 2 yıldır tanırım. Normalde D.U.’nun derslerine girmem ancak kendisinin talebi üzerine diğer öğrencilere kurs verdiğim gibi ona da verdim. Bu süreçte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere üniversite hazırlık kitapları gönderildi. Revirde bulunan bu kitapları öğrencilere dağıtmak üzere öğrencileri çağırdım. D.U.’ya revirde kitap verdiğimde pandemi dolayısıyla kimse yanımızda yoktu. D.U., bana ‘öğretmenim özlemişim sizi’ diyerek sarıldı, ben de kendisine sarıldım ve revir odasından çıktık” şeklinde konuştu. 'Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi' Olay tarihinde D.U., kurs almak amacıyla okula geldiğini gördüğünü söyleyen B.S. “D.U.’nun kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi. D.U. dışında kursa gelen öğrenci yoktu. Sınıfa girip kendisine ders verdim, birebir anlatmak için de yanına oturdum. D.U. kendisi bana temasta bulununca bir an nefsime yenik düştüm. Sınıftan ayrılmak üzere kalktık ve gelip bana sarıldı. Bu esnada da zil çaldı. Sınıfın kapısını kilitlemedim. Teneffüsten sonra 2 öğrenci daha sınıfa geldi. Onlara ders vermeye devam ettim. Kendi rızası dışında herhangi bir cinsel eylemde bulunmadım, suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

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öğretmen, cinsel istismar, öğrenci, lise