https://tr.sputniknews.com/20211020/cumhurbaskani-erdogan-nijeryada-1050002051.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T13:36+0300

2021-10-20T13:36+0300

2021-10-20T13:37+0300

politika

afrika

recep tayyip erdoğan

nijerya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050002026_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_40e98f2e0b763ab7d6f7b727e314c6ac.jpg

Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı. Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Buhari’ye iki ülke heyetleri tanıtıldı. Basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Buhari daha sonra ikili görüşmeye geçti.Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya temaslarını tamamladıktan sonra bu akşam Türkiye'ye dönecek.

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika, recep tayyip erdoğan, nijerya