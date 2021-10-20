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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T13:36+0300
2021-10-20T13:36+0300
2021-10-20T13:37+0300
politika
afrika
recep tayyip erdoğan
nijerya
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Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı. Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Buhari’ye iki ülke heyetleri tanıtıldı. Basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Buhari daha sonra ikili görüşmeye geçti.Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya temaslarını tamamladıktan sonra bu akşam Türkiye'ye dönecek.
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afrika, recep tayyip erdoğan, nijerya
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da 13:36 20.10.2021 (güncellendi: 13:37 20.10.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında Angola ve Togo'nun ardından üçüncü durağı olan Nijerya'ya geldi.
Tören alanına bando takımı eşliğinde aracı ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra
Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından resmi törenle karşılandı. Nijerya
Devlet Başkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Buhari’ye iki ülke heyetleri tanıtıldı. Basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Buhari daha sonra ikili görüşmeye geçti.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya temaslarını tamamladıktan sonra bu akşam Türkiye'ye dönecek.