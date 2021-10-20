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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211020/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-enflasyonu-tek-haneye-indirmeye-kararliyiz-1050005642.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:51+0300
2021-10-20T14:51+0300
2021-10-20T14:51+0300
ekonomi
türkiye
fuat oktay
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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türkiye, fuat oktay, ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.