https://tr.sputniknews.com/20211020/dso-avrupada-kovid-19-vakalari-3-haftadir-artista-1050013871.html
DSÖ: Dünyada vakaların arttığı tek bölge Avrupa, artış 3 haftadır sürüyor
DSÖ: Dünyada vakaların arttığı tek bölge Avrupa, artış 3 haftadır sürüyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını ve vaka... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:45+0300
2021-10-20T17:45+0300
2021-10-20T17:47+0300
koronavirüs
avrupa
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
koronavirüs aşısı
korona sendromu
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu.Örgütün yayımladığı haftalık Kovid-19 raporunda, dünyadaki vaka artışları ve ölümleri incelendi.Raporda, son bir haftada dünyada 2,7 milyon kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 46 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.Son bir haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarının sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 ile en büyük düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.Aşılama oranındaki eksikliğe rağmen Afrika'daki vaka artışlarında düşüş görülmesi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı.Avrupa genelinde son bir haftada 1,3 milyon yeni vakanın görüldüğü ve Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında Kovid-19 vakalarının yükseldiği vurgulandı.Raporda, Avrupa'daki Kovid-19 vakalarının 3 haftadır artışta olduğu, son bir haftada vakalarının bir önceki haftaya göre yüzde 7 yükseldiği ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi.
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avrupa, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, koronavirüs aşısı, korona sendromu
DSÖ: Dünyada vakaların arttığı tek bölge Avrupa, artış 3 haftadır sürüyor
17:45 20.10.2021 (güncellendi: 17:47 20.10.2021)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını ve vaka artışında son 3 haftadır artış yaşandığını duyurdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu.
Örgütün yayımladığı haftalık Kovid-19 raporunda, dünyadaki vaka artışları ve ölümleri incelendi.
Raporda, son bir haftada dünyada 2,7 milyon kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 46 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Son bir haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarının sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 ile en büyük düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.
Aşılama oranındaki eksikliğe rağmen Afrika'daki vaka artışlarında düşüş görülmesi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı.
Avrupa genelinde son bir haftada 1,3 milyon yeni vakanın görüldüğü
ve Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında Kovid-19 vakalarının yükseldiği vurgulandı.
Raporda, Avrupa'daki Kovid-19 vakalarının 3 haftadır artışta olduğu, son bir haftada vakalarının bir önceki haftaya göre yüzde 7 yükseldiği
ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi.