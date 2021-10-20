https://tr.sputniknews.com/20211020/durakta-otobus-beklerken-hayatini-kaybetti-1049988358.html

Durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti

Durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde durakta minibüs beklediği ileri sürülen bir kişi oturduğu yerde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T01:16+0300

2021-10-20T01:16+0300

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türkiye

izmir

ölüm

otobüs durağı

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Olay, bugün Ödemiş'in en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş'ten Kızılcaavlu Mahallesi'ne gitmek isteyen Nuri Bilgen (66) köy minibüsünü beklemeye başladı. Bilgen’in hareketsiz durması üzerine çevredeki esnaf, yaşlı adamın durumundan şüphelendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilgen’in öldüğünü tespit etti.Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Bilgen’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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izmir, ölüm, otobüs durağı