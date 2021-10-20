https://tr.sputniknews.com/20211020/ebrar-karakurt-hayatim-sosyal-medyada-paylastigim-kadar-renkli-degil-1050017642.html

Ebrar Karakurt: Hayatım sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil

Ebrar Karakurt: Hayatım sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil

İtalya'nın Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt konuk olduğu YouTube kanalında, "Hayatım Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T19:33+0300

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yaşam

sosyal medya

instagram

pembe

ebrar karakurt

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Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın YouTube kanalına konuk oldu. Sporcu olmanın zorlukları ve tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Haberler.com'un haberine göre "Kendi yolunda ilerlerken bir hayalin var mıydı?" sorusuna Karakurt "Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Birer birer gerçekleştiriyorum. En büyük hayalim Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyatları. Ben inanıyorum, neden olmasın?" yanıtını verdi.Spor kariyerinde yaptığı fedakarlıklarla ilgili, "Sporculuk demek, bence çok büyük fedakarlıklar demek. Aileniz ve etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlık veriyorsunuz. Doğum günü, arkadaş buluşması, bayram seyran kaçıran bir insan olarak, pişman olduğum konular bunlar" açıklamasında bulundu.Sosyal medyada göründüğü kadar mutlu olmadığını ifade eden Ebrar Karakurt, "Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres, bazen çok mutluluk. Hayatım Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" dedi.Ebrar Karakurt pembe saçı neden tercih ettiğiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

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sosyal medya, instagram, pembe, ebrar karakurt