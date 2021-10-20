Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA: ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211020/edis-fan-token-saatler-icinde-tukendi-1050008267.html
'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi
'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi
Şarkıcı Edis ve kripto para borsası ICRYPEX iş birliğinde çıkarılan Edis Fan Token’ın ön satış için ayrılan bölümünün tamamı saatler içinde satıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T15:52+0300
2021-10-20T16:48+0300
yaşam
nft
edis görgülü
token
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044294948_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_cfc35a212688849a0c9864ff92a8a000.jpg
Geçen hafta UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulmasının ardından 18 Eylül 00.00 itibarıyla ön satışa çıkarılan 8 milyon Edis Fan Token saatler içinde tükendi.Sanat dünyasının yeni etkileşim alanı olan NFT’ler ile desteklenen ilk Fan Token olma özelliği taşıyan Edis Fan Token, ICRYPEX imzası taşıyor. Ön satışı tamamlanan Edis Fan Token, 21 Ekim 2021 saat 00.00’da 1,00 TL açılış fiyatıyla halka arz edilecek. Edis Fan Token, ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek. Token alan kişilere Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkânı sağlayanacak. Edis Fan Token ön satış sürecini değerlendiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibarıyla birkaç saatte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük bir ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç saatte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7,2 milyon TL hacim oluşturdu. 21 Ekim 00.00’da halka arz edeceğimiz Edis Fan Token hem iş birliğimize hem de iş birliğimizin NFT aşaması olan ICRYPEX NFT Bazaar’a çok büyük bir değer sağlayacak.” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210813/fenerbahce-token-160-liranin-uzerini-gordu-1048004949.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044294948_225:0:1429:903_1920x0_80_0_0_e24f30d32fc0796d04be4222ced721d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nft, edis görgülü, token

'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi

15:52 20.10.2021 (güncellendi: 16:48 20.10.2021)
© DHAEdis Görgülü
Edis Görgülü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
Abone ol
Şarkıcı Edis ve kripto para borsası ICRYPEX iş birliğinde çıkarılan Edis Fan Token’ın ön satış için ayrılan bölümünün tamamı saatler içinde satıldı.
Geçen hafta UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulmasının ardından 18 Eylül 00.00 itibarıyla ön satışa çıkarılan 8 milyon Edis Fan Token saatler içinde tükendi.
Sanat dünyasının yeni etkileşim alanı olan NFT’ler ile desteklenen ilk Fan Token olma özelliği taşıyan Edis Fan Token, ICRYPEX imzası taşıyor.
Ön satışı tamamlanan Edis Fan Token, 21 Ekim 2021 saat 00.00’da 1,00 TL açılış fiyatıyla halka arz edilecek.
Edis Fan Token, ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek.
Token alan kişilere Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkânı sağlayanacak.
Edis Fan Token ön satış sürecini değerlendiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibarıyla birkaç saatte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük bir ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç saatte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7,2 milyon TL hacim oluşturdu. 21 Ekim 00.00’da halka arz edeceğimiz Edis Fan Token hem iş birliğimize hem de iş birliğimizin NFT aşaması olan ICRYPEX NFT Bazaar’a çok büyük bir değer sağlayacak.” dedi.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
TÜRKİYE
Fenerbahçe Token 160 liranın üzerini gördü
13 Ağustos, 16:16
113000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:48ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
16:44‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
16:44Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
16:43ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
16:42Gürcistan'da Saakaşvili'ye yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi daha gözaltına alındı
16:41Ağaç altında bir günlük bebek bulundu
16:38Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır
16:36LPG otogaza 22 kuruş zam
16:34Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
16:06Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
16:06Kuzey Kıbrıs'ta zam isteyen 2 firma, akaryakıt akışını kesti
16:06İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: 'Taksim Meydanı'nda 50 euro'ya yolcu taşıyorlar'
16:00AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız
15:58Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
15:52'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi
15:48Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı
15:38Hollanda'da bin 115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı
15:37Diyanet 7 bin 800 personel alacak
15:37Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu
15:28Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede