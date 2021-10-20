https://tr.sputniknews.com/20211020/edis-fan-token-saatler-icinde-tukendi-1050008267.html

'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi

'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi

Şarkıcı Edis ve kripto para borsası ICRYPEX iş birliğinde çıkarılan Edis Fan Token’ın ön satış için ayrılan bölümünün tamamı saatler içinde satıldı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:52+0300

2021-10-20T15:52+0300

2021-10-20T16:48+0300

yaşam

nft

edis görgülü

token

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Geçen hafta UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulmasının ardından 18 Eylül 00.00 itibarıyla ön satışa çıkarılan 8 milyon Edis Fan Token saatler içinde tükendi.Sanat dünyasının yeni etkileşim alanı olan NFT’ler ile desteklenen ilk Fan Token olma özelliği taşıyan Edis Fan Token, ICRYPEX imzası taşıyor. Ön satışı tamamlanan Edis Fan Token, 21 Ekim 2021 saat 00.00’da 1,00 TL açılış fiyatıyla halka arz edilecek. Edis Fan Token, ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek. Token alan kişilere Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkânı sağlayanacak. Edis Fan Token ön satış sürecini değerlendiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibarıyla birkaç saatte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük bir ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç saatte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7,2 milyon TL hacim oluşturdu. 21 Ekim 00.00’da halka arz edeceğimiz Edis Fan Token hem iş birliğimize hem de iş birliğimizin NFT aşaması olan ICRYPEX NFT Bazaar’a çok büyük bir değer sağlayacak.” dedi.

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