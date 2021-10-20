https://tr.sputniknews.com/20211020/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1049991671.html

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T06:47+0300

2021-10-20T06:47+0300

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yaşam

ege denizi

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

ege denizi

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2021

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ege denizi, deprem