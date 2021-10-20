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YAŞAM
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https://tr.sputniknews.com/20211020/ege-denizinde-41-buyuklugunde-deprem-1049991671.html
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T06:47+0300
2021-10-20T06:47+0300
2021-10-20T06:47+0300
yaşam
ege denizi
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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ege denizi, deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4.1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık
5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.