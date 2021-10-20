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Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız
Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız
Emine Erdoğan, başkent Abuja'daki Yunus Emre Kültür Merkezi ile Anadolu'nun bilgelik kapılarının Nijeryalılara açılacağını belirtti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:19+0300
2021-10-20T19:19+0300
politika
nijerya
emine erdoğan
anadolu
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Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışı ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının tanıtımına katıldı.Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra yeniden Nijerya'da olmanın büyük mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirmenin ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının takdimini yapmanın kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu belirten Erdoğan, gösterdikleri misafirperverlik ve candan karşılama için şükranlarını sundu.Dost ve kardeş ülkelerde açılan kültür merkezlerinin, ilişkilere verdikleri önemin bir nişanesi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımıyla, 2005'ten bu yana birçok Afrika ülkesinde bulunma imkanının olduğunu ifade eden Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok yurt dışı ziyaretine eşlik ettiğini, Afrika ülkelerine gelmeyi özellikle istediğini kaydetti.Afrika'ya adım attığım ilk günden beri kıtaya olan hayranlığının arttığını, burada birçok insanlık haline şahit olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:Emine Erdoğan, Afrika'nın adeta dünyanın bütün hazinelerini barındıran bir sandık olduğuna dikkati çekerek, kıtanın 2 binin üzerinde farklı dil ve etnik topluluğun evi olduğunu, 1 milyarı aşkın nüfusuyla çok büyük bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi.
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nijerya, emine erdoğan, anadolu

Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız

19:19 20.10.2021
© AAEmine Erdoğan
Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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Emine Erdoğan, başkent Abuja'daki Yunus Emre Kültür Merkezi ile Anadolu'nun bilgelik kapılarının Nijeryalılara açılacağını belirtti.
Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışı ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının tanıtımına katıldı.
Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra yeniden Nijerya'da olmanın büyük mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirmenin ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının takdimini yapmanın kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu belirten Erdoğan, gösterdikleri misafirperverlik ve candan karşılama için şükranlarını sundu.
Dost ve kardeş ülkelerde açılan kültür merkezlerinin, ilişkilere verdikleri önemin bir nişanesi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu merkez ile Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açıyor olacağız. Türk kültürünü daha yakından tanıma imkanı elde edeceğiniz gibi, isterseniz Türk dili de öğrenebileceksiniz. Yunus Emre, Türk halkının gönül tahtında oturan bir Anadolu ozanıdır. Ancak mesajı evrenseldir. Onun irfan dolu dizeleri insan sevgisini anlatır. Anadolu'da derin izler bırakmış Yunus Emre'nin mesajının, kültür merkezimiz aracılığı ile Abuja'ya ulaşması büyük mutluluk. Bugüne kadar 52 ülkede, 62 Yunus Emre Kültür Merkezi kurduk. Edebiyat, kültür ve sanat, dost ülkelerle bağlarımızı kuvvetlendiren en güzel araçlar. Yunus Emre, meşhur sözünde, 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' diyor. Sadeliği içinde son derece derin anlamlar taşıyan bu söz tüm kardeşliklerin başlangıcıdır."
Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.
Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımıyla, 2005'ten bu yana birçok Afrika ülkesinde bulunma imkanının olduğunu ifade eden Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok yurt dışı ziyaretine eşlik ettiğini, Afrika ülkelerine gelmeyi özellikle istediğini kaydetti.
Afrika'ya adım attığım ilk günden beri kıtaya olan hayranlığının arttığını, burada birçok insanlık haline şahit olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu seyahatlerde, aramızdaki kültürel farklılıklara rağmen, tüm insanlığın büyük bir aile olduğunu içselleştiriyorsunuz. İnsan kalbinin, hiçbir tercümana ihtiyacı olmadığını görüyorsunuz. Dünyanın tüm annelerinin sevincinin de gözyaşının da aynı olduğunu anlıyorsunuz. Yani insan olmanın evrenselliğiyle tanışıyorsunuz. İşte bu süreçte, gönlümde birikenleri kaleme alma ihtiyacı hissettim. Başlı başına bir ilham kaynağı olan Afrika'nın bendeki izlerini, yazının kalıcılığına emanet ettim. Bu hatıratın, Yunus Emre Kültür Merkezimizin açılışıyla buluşması da çok anlamlı oldu. Kültürel etkileşimin insanlar arasında nasıl köprüler kurduğunu izah eder nitelikte olduğuna inanıyorum."
Emine Erdoğan, Afrika'nın adeta dünyanın bütün hazinelerini barındıran bir sandık olduğuna dikkati çekerek, kıtanın 2 binin üzerinde farklı dil ve etnik topluluğun evi olduğunu, 1 milyarı aşkın nüfusuyla çok büyük bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi.
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