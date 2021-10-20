https://tr.sputniknews.com/20211020/emine-erdogan-anadolunun-bilgelik-kapilarini-nijeryali-kardeslerimize-acacagiz-1050017332.html

Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız

Emine Erdoğan: Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalı kardeşlerimize açacağız

Emine Erdoğan, başkent Abuja'daki Yunus Emre Kültür Merkezi ile Anadolu'nun bilgelik kapılarının Nijeryalılara açılacağını belirtti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T19:19+0300

2021-10-20T19:19+0300

2021-10-20T19:19+0300

politika

nijerya

emine erdoğan

anadolu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050017307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e88cd1d0c50d97d5c4eb8b32a6e0e3a8.jpg

Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışı ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının tanıtımına katıldı.Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra yeniden Nijerya'da olmanın büyük mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Yunus Emre Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirmenin ve "Afrika Ziyaretlerim" kitabının takdimini yapmanın kendisi için büyük bahtiyarlık olduğunu belirten Erdoğan, gösterdikleri misafirperverlik ve candan karşılama için şükranlarını sundu.Dost ve kardeş ülkelerde açılan kültür merkezlerinin, ilişkilere verdikleri önemin bir nişanesi olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:Emine Erdoğan, Abuja Yunus Emre Kültür Merkezinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçen herkese şükranlarını sundu.Türkiye'nin başlattığı Afrika açılımıyla, 2005'ten bu yana birçok Afrika ülkesinde bulunma imkanının olduğunu ifade eden Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok yurt dışı ziyaretine eşlik ettiğini, Afrika ülkelerine gelmeyi özellikle istediğini kaydetti.Afrika'ya adım attığım ilk günden beri kıtaya olan hayranlığının arttığını, burada birçok insanlık haline şahit olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:Emine Erdoğan, Afrika'nın adeta dünyanın bütün hazinelerini barındıran bir sandık olduğuna dikkati çekerek, kıtanın 2 binin üzerinde farklı dil ve etnik topluluğun evi olduğunu, 1 milyarı aşkın nüfusuyla çok büyük bir potansiyelinin bulunduğunu söyledi.

nijerya

anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nijerya, emine erdoğan, anadolu