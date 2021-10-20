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Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
Düzce'de eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:44+0300
2021-10-20T16:44+0300
emre aşık
yağmur sarnıç
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Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen talimat duruşmasına şikayetçi Emre Aşık ile avukatları Funda Sadıkahmet ve Hasan Tahsin Cevizoğlu katıldı.Aşık, ifadesinde sanık Erdi Sungur'un avukatına ulaştığını, Baycan Şentürk'ün ikinci tetikçi olarak yer aldığını ve kendisini öldüreceklerine dair mesajlar olduğunu söyledi.Emre Aşık, Yağmur Aşık'ın eski eşi olduğunu, sanık Baycan Şentürk'ü tanımadığını belirterek "Sadece eşimin önceden hikaye durumunda ilk başta 'Aile dostum' diye bahsettiği, ardından da 'Kocam' diye bahsettiği kişi olarak tanıyorum. Kendisiyle kesinlikle yüz yüze gelmiş değilim, görüşmüşlüğüm de yoktur. Olay günü beni avukatım Funda Sadıkahmet aradı, sanık Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak Baycan Şentürk olduğunu ve bu işin biteceğine, iki üç gün önce beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini bana söyledi. Hatta mesaj da vardı, avukatım bana bu mesajı gönderdi. Mesajda Baycan Şentürk'ün beni öldüreceği yazıyordu. Aynı zamanda Erdi Sungur denilen kişi 155'i aramıştır. Erdi de dosyada sanıktır, sonrasında ben şikayetçi oldum. Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.'Emre Aşık'ı öldürüp, mirastan pay almak istedi'Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet ise “Müvekkilimizin boşanma aşamasında olduğu dönemde eski eşi Yağmur müvekkilimizi öldürtüp tabiri caizse bir şekilde boşanmadan ölmesini sağlayıp mirastan pay almak istemiştir. Bu nedenle asıl dosyada dinlettiğimiz tanık, Erdi isimli kişiyi para karşılığı müvekkilimi öldürtmek üzere tuttuğuna ilişkin ifade de vermiştir, daha sonra bize bir ihbar geliyor. Yağmur Aşık ile Erdi Sungur'un müvekkilimizi öldürmek üzere silahlarla hazır olduğuna dair biz de jandarma ile irtibata geçiyoruz ve bu ilk olay teşebbüs aşamasında oluyor. O dönem Yağmur hamile olduğu için serbest kaldı, Erdi ise tutuklandı. Erdi cezaevindeyken bize haber göndererek pişman olduğunu söyledi. Tahliye olduktan sonra da müvekkilimin de anlattığı gibi olay günü bana ulaşıyor, telefon görüşmesinde bana Yağmur'un müvekkilim Emre'yi öldürtmek üzere Baycan Şentürk'le anlaştığını söylüyor" diye konuştu. Avukat Sadıkahmet “Erdi yakalanınca Baycan devreye giriyor, Baycan yarım kalan işi tamamlamak istemiştir. Erdi ihbar edince de birleşen dosya ortaya çıkmıştır. Şüpheli Yağmur'un henüz müvekkilimden boşanması kesinleşmemiştir. Baycan'la da samimiyeti karı-koca ilişkisidir. Yağmur ondan hamiledir, olay bu şekildedir. Müvekkilimizin can güvenliği tehlikededir, şikayetçiyiz" şeklinde konuştu. Müşteki beyanları alındıktan sonra duruşma sonlandırıldı. Hakim Emre Aşık'a “Geçmiş olsun" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/emre-asik-yagmur-sarnic-davasinda-adam-oldurmeye-tesebbus-sucundan-cezalandirma-talebi-1049438775.html
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emre aşık, yağmur sarnıç

Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu

16:44 20.10.2021
© DHAEmre Aşık
Emre Aşık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Düzce'de eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla eski eşi Yağmur Sarnıç'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada Emre Aşık, talimatla Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi.
Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen talimat duruşmasına şikayetçi Emre Aşık ile avukatları Funda Sadıkahmet ve Hasan Tahsin Cevizoğlu katıldı.
Aşık, ifadesinde sanık Erdi Sungur'un avukatına ulaştığını, Baycan Şentürk'ün ikinci tetikçi olarak yer aldığını ve kendisini öldüreceklerine dair mesajlar olduğunu söyledi.
Emre Aşık, Yağmur Aşık'ın eski eşi olduğunu, sanık Baycan Şentürk'ü tanımadığını belirterek "Sadece eşimin önceden hikaye durumunda ilk başta 'Aile dostum' diye bahsettiği, ardından da 'Kocam' diye bahsettiği kişi olarak tanıyorum. Kendisiyle kesinlikle yüz yüze gelmiş değilim, görüşmüşlüğüm de yoktur. Olay günü beni avukatım Funda Sadıkahmet aradı, sanık Erdi Sungur'un ona ulaştığını ve ikinci tetikçi olarak Baycan Şentürk olduğunu ve bu işin biteceğine, iki üç gün önce beni vuracaklarına dair konuşmaların geçtiğini bana söyledi. Hatta mesaj da vardı, avukatım bana bu mesajı gönderdi. Mesajda Baycan Şentürk'ün beni öldüreceği yazıyordu. Aynı zamanda Erdi Sungur denilen kişi 155'i aramıştır. Erdi de dosyada sanıktır, sonrasında ben şikayetçi oldum. Mesaj kayıtları dosyaya sunulmuştur, ben sorumlulardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Emre Aşık'ı öldürüp, mirastan pay almak istedi'

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet ise “Müvekkilimizin boşanma aşamasında olduğu dönemde eski eşi Yağmur müvekkilimizi öldürtüp tabiri caizse bir şekilde boşanmadan ölmesini sağlayıp mirastan pay almak istemiştir. Bu nedenle asıl dosyada dinlettiğimiz tanık, Erdi isimli kişiyi para karşılığı müvekkilimi öldürtmek üzere tuttuğuna ilişkin ifade de vermiştir, daha sonra bize bir ihbar geliyor. Yağmur Aşık ile Erdi Sungur'un müvekkilimizi öldürmek üzere silahlarla hazır olduğuna dair biz de jandarma ile irtibata geçiyoruz ve bu ilk olay teşebbüs aşamasında oluyor. O dönem Yağmur hamile olduğu için serbest kaldı, Erdi ise tutuklandı. Erdi cezaevindeyken bize haber göndererek pişman olduğunu söyledi. Tahliye olduktan sonra da müvekkilimin de anlattığı gibi olay günü bana ulaşıyor, telefon görüşmesinde bana Yağmur'un müvekkilim Emre'yi öldürtmek üzere Baycan Şentürk'le anlaştığını söylüyor" diye konuştu.

Avukat Sadıkahmet “Erdi yakalanınca Baycan devreye giriyor, Baycan yarım kalan işi tamamlamak istemiştir. Erdi ihbar edince de birleşen dosya ortaya çıkmıştır. Şüpheli Yağmur'un henüz müvekkilimden boşanması kesinleşmemiştir. Baycan'la da samimiyeti karı-koca ilişkisidir. Yağmur ondan hamiledir, olay bu şekildedir. Müvekkilimizin can güvenliği tehlikededir, şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Müşteki beyanları alındıktan sonra duruşma sonlandırıldı. Hakim Emre Aşık'a “Geçmiş olsun" dedi.
Emre Aşık - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
TÜRKİYE
Emre Aşık - Yağmur Sarnıç davasında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırma talebi
1 Ekim, 18:30
000000
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