Emre Belözoğlu: Ben daha yolun çok başındayım

Emre Belözoğlu: Ben daha yolun çok başındayım

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş galibiyetinin moraliyle yollarına iyi bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi.

Emre Belözoğlu, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren turuncu-lacivertli ekibin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Belözoğlu, Beşiktaş galibiyetiyle göreve iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Beşiktaş geçen senenin şampiyonu. Oturmuş, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Kazanmak güzel. Bu başlangıcın tek maçlık bir motivasyon olmadığını göstermek istiyoruz. Sezonun geneline arzumuzu yaymak istiyoruz. Antalyaspor da yeni hocasıyla, yeni oyun anlayışıyla istekli ve arzulu başladı. Ligimizde maç kazanmak kolay değil. O yüzden her maçın kendi içinde zorlukları, ayrı senaryoları var. Dersimize çalışıyoruz. Oyuncularımızı ona göre hazırlamaya gayret gösteriyoruz. İnanıyorum bu durumumuz, Beşiktaş maçının motivasyonu ile beraber devam edecek. Biz yine istediğimiz oyunu, gün ve gün oynayarak rakiplerimize kabul ettiren bir Başakşehir olarak lige hazırlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Başakşehir'in yakından tanıdığı bir camia olduğunu aktaran ve hedeflerinden bahseden Belözoğlu, "Burası benim için özel bir yer. Bir teknik adamın da burada çalışmak isteyeceği mükemmel bir ortam var. Başakşehir geçmişte şampiyonluk yaşadı, şampiyonlukları kovaladı. Her takımın inişleri çıkışları olabilir. Bu sene Aykut hocamızla beraber bu puanlarda kalmaması gereken oyunlar da oynadı. Biz kendi oyun anlayışımızı ve felsefemizi birinci antrenmandan itibaren hissettirmeye çalıştık. Oyuncular da buna güzel reaksiyon gösterdiler. Önemli olan burada yakalanan birlikteliği sezon geneline yayabilmek. Bunu da yapabilecek hem tecrübemiz hem enerjimiz var. İnşallah kazanarak devam etmek, kazanmayı alışkanlık haline getirmek en büyük arzum." şeklinde konuştu.Oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren genç teknik adam, şunları kaydetti:Emre Belözoğlu, Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirilmesinin hatırlatılması üzerine ise "Nuri çok değerli bir kariyere sahip. Çok da değerli bir insan. Benim için de çok sevdiğim bir kardeşim. Beraber yıllarca oynadık milli takımda. Ona kariyerinde başarılar diliyorum. Futbolculuk kariyeri gibi iyi kulüplerde inşallah teknik adam olarak hizmet eder. Onun için de iyi bir başlangıç oldu. Oyun sistemini oturtmaya çalışıyor. Türkiye Ligi zor bir lig. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Genç teknik adamların şans bulması ve yeni nesil oyununun ülkemizde yer edinmesi adına, genç nesil teknik adamların görev almasının desteklenmesi yönünde düşüncem var. Ona başarılar diliyorum. Umarım uzun seneler ülke ve dünya futboluna hizmet eder. Bizim için de güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.'Transfer adına hiçbir çalışmamız olmadı'Belözoğlu, "Devre arası için transfer çalışmalarına başladınız mı?" sorusunu "Aslında transfer adına hiçbir çalışmamız olmadı. Birçok şeyin konuşulması herhalde benim geçmişte yapmış olduğum görevle alakalı gündeme geliyor. Benim hiçbir çalışmam olmadı. Yavaş yavaş bu haftadan itibaren scoutumuzla beraber oturup değerlendirmeler yapacağız. Önümüzdeki sene de yine genç ve dinamik takım adına hedeflerimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor. Kadromuz geniş. Sadece transferi oyuncu almak olarak da görmemeniz lazım. Mevcut kadronun, güçlü bir kadro olduğunu düşünüyoruz." şeklinde yanıtladı.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-1 kaybettiği maçı da izlediğini aktararak, "Ülkemizde ulusal hedeflerimiz var. Burada tüm takımlarla rakibimiz. Ben Avrupa kupası oynayan bütün takımlarımızın kazanmalarını isterim. Çünkü ülke futbolunun gelişimi için buna çok ihtiyacımız var. Ligimizdeki başarılarla o arenalarda boy göstermek istiyorsak, oralardaki maçları da kazanmamız gerekiyor. Bütün takımlarımızın başarılı olmasını isterim. Kaybetmesinden de mutsuz olurum." şeklinde konuştu.Emre Belözoğlu, eski takımı Newcastle United'ın Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alındığının hatırlatılması üzerine de "Dünya futbolu artık gerçekten büyük bir pasta. Kulüpler satılıyor, alınıyor. Newcastle, benden sonra ikinci kez satıldı. Newcastle’ın içinde bulunmuş biri olarak oranın farklı bir futbol kültürü olduğunu düşünen birisi olarak, bir Geordie'nin (İngiltere'nin kuzey doğusunda bulunan Newcastle ve çevresinde yaşayan yerel halka verilen isim) Newcastle Kulübünü satın almasını isterdim. Çünkü orada farklı bir futbol kültürü var. Ama dünya futbolunun da gerçeklerini kabul etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.Belözoğlu, "Teknik direktör olarak Avrupa'da çalışmak istiyor musunuz?" sorusuna ise "Ben daha yolun çok başındayım. Benim gibi genç olmuş ve ligde başarıyı yakalamış isim edinmiş bir sürü teknik adamımız var benden önce. Benim de hedeflerim arasında ulusal, daha sonra uluslararası hedefler var. Çok önemli teknik adamlar gibi benim de hedefim bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan biri olarak Avrupa'da ülkemin bayrağını temsil etmek. Özellikle bir lig ve ülke söylemem doğru olmaz. Tamamen Başakşehir’in hedeflerine konsantre olmuş durumdayım. İnşallah o zamanı geldiğinde konuşulur. Şu an için Başakşehir'in hedeflerini dert edinmiş durumdayız." yanıtını verdi.

