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https://tr.sputniknews.com/20211020/erdogan-ile-nijerya-cumhurbaskani-buhari-baskent-abujada-ortak-basin-toplantisi-duzenleniyor-1050005433.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı Buhari ile düzenlediği ortak basın toplantısında Nijerya ile işbirliğini derinleştirme konusunda kararlı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:46+0300
2021-10-20T14:46+0300
2021-10-20T14:56+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
türkiye
nijerya
muhammed buhari
işbirliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, başkent Abuja’da ortak basın toplantısı düzenlendi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.- Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız.- Geçtiğimiz yıl Nijerya ile ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu.- Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya’yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, nijerya, muhammed buhari, işbirliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız 14:46 20.10.2021 (güncellendi: 14:56 20.10.2021) Ayrıntılar geliyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı Buhari ile düzenlediği ortak basın toplantısında Nijerya ile işbirliğini derinleştirme konusunda kararlı olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, başkent Abuja’da ortak basın toplantısı düzenlendi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.
- Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız.
- Geçtiğimiz yıl Nijerya ile ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu.
- Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya’yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz.