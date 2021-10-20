https://tr.sputniknews.com/20211020/erdogan-ile-nijerya-cumhurbaskani-buhari-baskent-abujada-ortak-basin-toplantisi-duzenleniyor-1050005433.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı mevkidaşı Buhari ile düzenlediği ortak basın toplantısında Nijerya ile işbirliğini derinleştirme konusunda kararlı... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T14:46+0300

2021-10-20T14:46+0300

2021-10-20T14:56+0300

recep tayyip erdoğan

dünya

türkiye

nijerya

muhammed buhari

işbirliği

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, başkent Abuja’da ortak basın toplantısı düzenlendi.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz.- Nijerya ile işbirliğimizi derinleştirme konusunda kararlıyız.- Geçtiğimiz yıl Nijerya ile ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu.- Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla mücadele yürüten Nijerya’yla askeri savunma ve güvenlik konularında iş birliğimizi güçlendiriyoruz.

nijerya

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recep tayyip erdoğan, türkiye, nijerya, muhammed buhari, işbirliği