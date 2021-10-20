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https://tr.sputniknews.com/20211020/erdoganin-bir-avuc-ulke-sozleri-sorulan-peskov-diplomasi-acisindan-kabul-edilebilir-degil-1050003929.html
Erdoğan'ın 'bir avuç ülke' sözleri sorulan Peskov: Diplomasi açısından kabul edilebilir değil
Erdoğan'ın 'bir avuç ülke' sözleri sorulan Peskov: Diplomasi açısından kabul edilebilir değil
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine aktarılan açıklamasına atıfla, İkinci Dünya Savaşı'nda 'dünyayı faşizmden kurtarmak adına çokça... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T14:23+0300
2021-10-20T14:23+0300
dünya
rusya
recep tayyip erdoğan
türkiye
kremlin
dmitriy peskov
bmgk
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'da yaptığı açıklamada dile getirdiği, Rusya dahil 5 daimi üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savına ilişkin soruya yanıt verdi.Erdoğan söz konusu konuşmasında, "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı’nın bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Peskov ise, dünkü basın toplantısında kendisine Rusça olarak aktarılan bu açıklamayı, Türkçe bildiği için Türkçe okuyup yorum yapmayı tercih edeceğini belirtmişti.Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının yeniden sorulması üzerine Peskov, "Tahmin edebileceğiniz gibi ince ayrımlar çok mühim. Rusça çevirisine bakacak olursam, tüm yükü kendi üstlerine alıp dünyayı faşizmden kurtarmak adına çokça fedakarlıkta bulunan güçlere için ‘bir avuç ülke’ gibi küçümseyici bir ifade kullanmak diplomasi açısından pek de kabul edilebilir değil" dedi.Kremlin Sözcüsü, Erdoğan’ın açıklamalarının Türkçe orijinalini henüz okuyamadığını, fakat bunu mutlaka yapacağını da sözlerine ekledi.'Putin ile Biden sene bitmeden yeniden görüşebilir'Öte yandan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sene içinde yeniden görüşmelerinin 'gerçekçi bir beklenti olup olmadığı' sorusuna, iki liderin 'o ya da bu formatta görüşmelerinin tamamen gerçekçi bir beklenti olacağı' ve böyle bir ihtimali dışlamadıkları yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, böyle bir bir görüşme kararı alınması hâlinde bunu zamanı gelince duyuracaklarını söyledi.'Putin, Glasgow’da düzenlenecek olan iklim konferansına katılmayacak'Bununla beraber Peskov, başka bir soru üzerine Putin'in, bu ayın sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmayacağını belirtti.Daha önce Rusya liderinin 30-31 Ekim’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek G20 zirvesine video-konferans yöntemi ile katılacağı açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/cumhurbaskani-erdogan-tarihi-bir-firsatin-heba-edildigini-gormekten-uzuntu-duyuyoruz-1049964170.html
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rusya, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, dmitriy peskov, bmgk

Erdoğan'ın 'bir avuç ülke' sözleri sorulan Peskov: Diplomasi açısından kabul edilebilir değil

14:23 20.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine aktarılan açıklamasına atıfla, İkinci Dünya Savaşı'nda 'dünyayı faşizmden kurtarmak adına çokça kayıp verip fedakarlıkta bulunan güçlerden bir avuç ülke gibi küçümseyici bir ifadeyle bahsedilmesini yanlış bulduğunu' söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'da yaptığı açıklamada dile getirdiği, Rusya dahil 5 daimi üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gerektiği savına ilişkin soruya yanıt verdi.
Erdoğan söz konusu konuşmasında, "İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı’nın bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını savunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Peskov ise, dünkü basın toplantısında kendisine Rusça olarak aktarılan bu açıklamayı, Türkçe bildiği için Türkçe okuyup yorum yapmayı tercih edeceğini belirtmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasının yeniden sorulması üzerine Peskov, "Tahmin edebileceğiniz gibi ince ayrımlar çok mühim. Rusça çevirisine bakacak olursam, tüm yükü kendi üstlerine alıp dünyayı faşizmden kurtarmak adına çokça fedakarlıkta bulunan güçlere için ‘bir avuç ülke’ gibi küçümseyici bir ifade kullanmak diplomasi açısından pek de kabul edilebilir değil" dedi.
Kremlin Sözcüsü, Erdoğan’ın açıklamalarının Türkçe orijinalini henüz okuyamadığını, fakat bunu mutlaka yapacağını da sözlerine ekledi.

'Putin ile Biden sene bitmeden yeniden görüşebilir'

Öte yandan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu sene içinde yeniden görüşmelerinin 'gerçekçi bir beklenti olup olmadığı' sorusuna, iki liderin 'o ya da bu formatta görüşmelerinin tamamen gerçekçi bir beklenti olacağı' ve böyle bir ihtimali dışlamadıkları yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü, böyle bir bir görüşme kararı alınması hâlinde bunu zamanı gelince duyuracaklarını söyledi.

'Putin, Glasgow’da düzenlenecek olan iklim konferansına katılmayacak'

Bununla beraber Peskov, başka bir soru üzerine Putin'in, bu ayın sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmayacağını belirtti.
Daha önce Rusya liderinin 30-31 Ekim’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek G20 zirvesine video-konferans yöntemi ile katılacağı açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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