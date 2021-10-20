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https://tr.sputniknews.com/20211020/ertugrul-ozkok-tamam-halay-cektim-ama-gak-gak-gubarak-demem-1049993712.html
Ertuğrul Özkök: Tamam halay çektim ama 'Gak gak gubarak' demem
Ertuğrul Özkök: Tamam halay çektim ama 'Gak gak gubarak' demem
Gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektiği videoya gelen yorumları değerlendiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ilk defa halk oyunu oynamadığını söyledi. Özkök... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T09:58+0300
2021-10-20T09:58+0300
türkiye
ertuğrul özkök
ismail saymaz
halay
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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci İsmail Saymaz ile halay çektiği anlara dair görüntünün sosyal medyada gündem olmasını değerlendirdi.Bugünkü yazısının 'Tamam halay çektim ama 'Gak Gak Gubarak' demem' başlıklı bölümünde en ilginç yorumun meslektaşı Cüneyt Özdemir'den geldiğini belirten Özkök, "Bunlar halay suçlusu diye hakkımızda suç duyurusunda bulundu... Ona göre halayı bu kadar kötü oynayan kişi, hemen pistin yanında ellerine kelepçe takılıp götürülmeliymiş" ifadesini kullandı. Özkök, şöyle devam etti:"Ama bir bölüm var ki onlarla dişe diş hesaplaşmam lazım. Diyorlar ki: 'Sen halktan kopuk bir Monşer’sin... Halay çekerek gözümüze giremezsin...' Ne güzel değil mi... Onlar hep 'halk'... Bense hep 'halktan kopuk'... Bir nevi it kopuk yani...Sevgili kardeşim... Muhterem 'halk'... Ben ilk defa halk oyunu oynamıyorum... Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şahidimdir... Onunla 'Nazilli zeybeği' oynadım. Oradan İzmir’e gidip 'İzmir Harmandalı zeybeği'... Gümüşhane’nin dağlarında 'Erzurum barı' da oynadım.Hatta Hürriyet’in o günlerdeki Pazar Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Neyyire Özkan, o fotoğrafımı poster yapıp gazetenin bütün duvarlarına astı... Halayımdan şikâyetçi olanlara kötü bir haberim var.Nazilli zeybeği, Erzurum barı, Diyarbakır halayı... Yani futbol deyimi ile 'Hat trick' yaptım. Şimdi sırada 'Karadeniz horonu' var... Sonra sıra ‘Kolbastı’ya gelecek.. Ve 'Grande Finale'yi 'Kekliği Düz Ovada Avlarlar'la yapacağım...Tek şartım var... Keklik şarkısındaki 'Şıkıdık Fıgıdık Şıkıdık Fıgıdık' nakaratını söylerim. Ama hemen arkasından gelen o 'Gak Gak Gubarak' kısmı var ya... İşte onu bana kimse söyletemez. Bir gün onu da söylersem... Bilin ki o gün benim bittiğim andır."
https://tr.sputniknews.com/20211018/ismail-kucukkaya-bu-goruntu-cok-konusulur-ertugrul-ozkok-ve-ismail-saymaz-halay-cekti-1049926360.html
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ertuğrul özkök, ismail saymaz, halay

Ertuğrul Özkök: Tamam halay çektim ama 'Gak gak gubarak' demem

09:58 20.10.2021
© İsmail Küçükkaya / TwitterErtuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti
Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İsmail Küçükkaya / Twitter
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Gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektiği videoya gelen yorumları değerlendiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ilk defa halk oyunu oynamadığını söyledi. Özkök, "Tek şartım var. Keklik şarkısındaki 'gak gak gubarak' kısmını bana kimse söyletemez" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci İsmail Saymaz ile halay çektiği anlara dair görüntünün sosyal medyada gündem olmasını değerlendirdi.
Bugünkü yazısının 'Tamam halay çektim ama 'Gak Gak Gubarak' demem' başlıklı bölümünde en ilginç yorumun meslektaşı Cüneyt Özdemir'den geldiğini belirten Özkök, "Bunlar halay suçlusu diye hakkımızda suç duyurusunda bulundu... Ona göre halayı bu kadar kötü oynayan kişi, hemen pistin yanında ellerine kelepçe takılıp götürülmeliymiş" ifadesini kullandı.
Özkök, şöyle devam etti:
"Ama bir bölüm var ki onlarla dişe diş hesaplaşmam lazım. Diyorlar ki: 'Sen halktan kopuk bir Monşer’sin... Halay çekerek gözümüze giremezsin...' Ne güzel değil mi... Onlar hep 'halk'... Bense hep 'halktan kopuk'... Bir nevi it kopuk yani...
Sevgili kardeşim... Muhterem 'halk'... Ben ilk defa halk oyunu oynamıyorum... Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şahidimdir... Onunla 'Nazilli zeybeği' oynadım. Oradan İzmir’e gidip 'İzmir Harmandalı zeybeği'... Gümüşhane’nin dağlarında 'Erzurum barı' da oynadım.
Hatta Hürriyet’in o günlerdeki Pazar Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Neyyire Özkan, o fotoğrafımı poster yapıp gazetenin bütün duvarlarına astı... Halayımdan şikâyetçi olanlara kötü bir haberim var.
Nazilli zeybeği, Erzurum barı, Diyarbakır halayı... Yani futbol deyimi ile 'Hat trick' yaptım. Şimdi sırada 'Karadeniz horonu' var... Sonra sıra ‘Kolbastı’ya gelecek.. Ve 'Grande Finale'yi 'Kekliği Düz Ovada Avlarlar'la yapacağım...
Tek şartım var... Keklik şarkısındaki 'Şıkıdık Fıgıdık Şıkıdık Fıgıdık' nakaratını söylerim. Ama hemen arkasından gelen o 'Gak Gak Gubarak' kısmı var ya... İşte onu bana kimse söyletemez. Bir gün onu da söylersem... Bilin ki o gün benim bittiğim andır."
Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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İsmail Küçükkaya: Bu görüntü çok konuşulur, Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti
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