https://tr.sputniknews.com/20211020/ertugrul-ozkok-tamam-halay-cektim-ama-gak-gak-gubarak-demem-1049993712.html

Ertuğrul Özkök: Tamam halay çektim ama 'Gak gak gubarak' demem

Ertuğrul Özkök: Tamam halay çektim ama 'Gak gak gubarak' demem

Gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektiği videoya gelen yorumları değerlendiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ilk defa halk oyunu oynamadığını söyledi. Özkök... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T09:58+0300

2021-10-20T09:58+0300

2021-10-20T09:58+0300

türkiye

ertuğrul özkök

ismail saymaz

halay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049926233_0:0:487:274_1920x0_80_0_0_43ca6dbff312082d76aaba3c61513bd1.png

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, gazeteci İsmail Saymaz ile halay çektiği anlara dair görüntünün sosyal medyada gündem olmasını değerlendirdi.Bugünkü yazısının 'Tamam halay çektim ama 'Gak Gak Gubarak' demem' başlıklı bölümünde en ilginç yorumun meslektaşı Cüneyt Özdemir'den geldiğini belirten Özkök, "Bunlar halay suçlusu diye hakkımızda suç duyurusunda bulundu... Ona göre halayı bu kadar kötü oynayan kişi, hemen pistin yanında ellerine kelepçe takılıp götürülmeliymiş" ifadesini kullandı. Özkök, şöyle devam etti:"Ama bir bölüm var ki onlarla dişe diş hesaplaşmam lazım. Diyorlar ki: 'Sen halktan kopuk bir Monşer’sin... Halay çekerek gözümüze giremezsin...' Ne güzel değil mi... Onlar hep 'halk'... Bense hep 'halktan kopuk'... Bir nevi it kopuk yani...Sevgili kardeşim... Muhterem 'halk'... Ben ilk defa halk oyunu oynamıyorum... Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu şahidimdir... Onunla 'Nazilli zeybeği' oynadım. Oradan İzmir’e gidip 'İzmir Harmandalı zeybeği'... Gümüşhane’nin dağlarında 'Erzurum barı' da oynadım.Hatta Hürriyet’in o günlerdeki Pazar Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Neyyire Özkan, o fotoğrafımı poster yapıp gazetenin bütün duvarlarına astı... Halayımdan şikâyetçi olanlara kötü bir haberim var.Nazilli zeybeği, Erzurum barı, Diyarbakır halayı... Yani futbol deyimi ile 'Hat trick' yaptım. Şimdi sırada 'Karadeniz horonu' var... Sonra sıra ‘Kolbastı’ya gelecek.. Ve 'Grande Finale'yi 'Kekliği Düz Ovada Avlarlar'la yapacağım...Tek şartım var... Keklik şarkısındaki 'Şıkıdık Fıgıdık Şıkıdık Fıgıdık' nakaratını söylerim. Ama hemen arkasından gelen o 'Gak Gak Gubarak' kısmı var ya... İşte onu bana kimse söyletemez. Bir gün onu da söylersem... Bilin ki o gün benim bittiğim andır."

https://tr.sputniknews.com/20211018/ismail-kucukkaya-bu-goruntu-cok-konusulur-ertugrul-ozkok-ve-ismail-saymaz-halay-cekti-1049926360.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ertuğrul özkök, ismail saymaz, halay